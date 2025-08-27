'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

STVV kent een droomstart met 13 op 15 en staat na vijf speeldagen alleen aan de leiding. Toch volgt er versterking: ex-Antwerp-speler Arbnor Muja komt op huurbasis over van Samsunspor.

STVV begon heel goed aan het nieuwe seizoen met een knappe 13 op 15. De Truienaars staan daardoor na vijf speeldagen zelfs alleen op kop.

Alles loopt goed, maar toch wilden ze in Limburg nog versterking op offensief vlak, vooral coach Wouter Vrancken hoopte erop. Die komt er nu ook echt aan.



Volgens Het Belang van Limburg zal Sint-Truiden Arbnor Muja tot aan het einde van het seizoen huren. De Albanese flankaanvaller ligt momenteel onder contract bij Samsunspor in Turkije.

Er werd ook onderhandeld over een aankoopoptie, maar of die erbij zit is nog niet geweten. In België kennen we Muja nog van zijn periode bij Antwerp.

Van 2022 tot 2024 was hij actief bij The Great Old, dat hem destijds wegkaapte bij FC Drita. In totaal speelde hij 68 wedstrijden bij Antwerp, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 8 assists.