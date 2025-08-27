'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'

'STVV verrast en heeft beet met voormalige Antwerp-speler'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV kent een droomstart met 13 op 15 en staat na vijf speeldagen alleen aan de leiding. Toch volgt er versterking: ex-Antwerp-speler Arbnor Muja komt op huurbasis over van Samsunspor.

STVV begon heel goed aan het nieuwe seizoen met een knappe 13 op 15. De Truienaars staan daardoor na vijf speeldagen zelfs alleen op kop.

Alles loopt goed, maar toch wilden ze in Limburg nog versterking op offensief vlak, vooral coach Wouter Vrancken hoopte erop. Die komt er nu ook echt aan.

Lees ook... 'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

Volgens Het Belang van Limburg zal Sint-Truiden Arbnor Muja tot aan het einde van het seizoen huren. De Albanese flankaanvaller ligt momenteel onder contract bij Samsunspor in Turkije.

Er werd ook onderhandeld over een aankoopoptie, maar of die erbij zit is nog niet geweten. In België kennen we Muja nog van zijn periode bij Antwerp.

Van 2022 tot 2024 was hij actief bij The Great Old, dat hem destijds wegkaapte bij FC Drita. In totaal speelde hij 68 wedstrijden bij Antwerp, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 8 assists.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
STVV
Arbnor Muja

Meer nieuws

Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

Alles door elkaar geschud: Vincent Euvrard kan deze week al voor grote veranderingen zorgen bij Standard

17:20
Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

16:45
KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten"

17:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

16:30
'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

21:40
Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

Dan toch nog een transfer voor Tolu? 'Premier League-club gaat bod indienen'

16:30
Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

Vincent Euvrard zit in dezelfde situatie als Rednic en zijn voorgangers: is dit het probleem van Standard?

15:30
Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

Geen kans meer voor JPL-teams: 'Luka Vuskovic heeft nieuwe uitdaging beet'

16:00
Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen

15:00
1
Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

14:30
7
🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

13:45
Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

14:20
19
Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

13:30
12
Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

09:00
"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

12:40
4
Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

13:00
5
Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

12:00
Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

12:40
7
Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

11:18
29
Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

12:20
Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

11:40
14
Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

06:30
38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

11:00
DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

10:30
6
Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

10:00
41
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

09:30
25
LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

09:15
Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

08:40
Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

08:20
De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

07:20
7
Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

08:00
9
Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

07:40
10
Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

22:30
12
KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

07:00
Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

19:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

tisookeenmening tisookeenmening over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben -URKO -URKO over KRC Genk-coach Fink verklapt: "Zij zullen starten" wolfskin wolfskin over Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop bink bink over Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen LD 007 LD 007 over Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik" stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over "Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin Ajoinenfan! Ajoinenfan! over Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard Hajduk Hajduk over Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved