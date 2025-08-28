Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Volgens transferexpert Rudy Galetti heeft Sporting CP navraag gedaan bij Anderlecht over Nilson Angulo. De Portugese topclub ziet de Ecuadoraan als een mogelijk alternatief voor Yeremay van Deportivo, die ze niet konden binnenhalen.

Bij Anderlecht leeft intussen de hoop dat Angulo minstens nog één seizoen in Brussel blijft. Coach Besnik Hasi liet al meermaals verstaan dat hij zijn flankaanvaller absoluut niet wil verliezen. “Nilson is een sleutelspeler in ons systeem”, klonk het recent.

Toch dreigt de financiële realiteit roet in het eten te gooien. Als Anderlecht geen extra inkomsten haalt uit Europese wedstrijden, kan een miljoenenbod van Sporting moeilijk te weigeren zijn.



Europees voetbal beslissend

Daarom wordt de Europese match van vanavond tegen AEK Athene nog belangrijker. Een uitschakeling zou de druk om een grote transfer te realiseren fors verhogen.

Angulo zelf voelt zich goed in Brussel en liet eerder weten zich volledig te focussen op paars-wit. Maar een kans bij Sporting, met uitzicht op Champions League-voetbal, kan altijd tot twijfels leiden.

De komende dagen worden dus spannend. Sporting zal blijven aandringen en bij Anderlecht beseffen ze dat hun toekomst op én naast het veld weleens in dezelfde week beslist kan worden.