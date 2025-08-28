Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Volgens transferexpert Rudy Galetti heeft Sporting CP navraag gedaan bij Anderlecht over Nilson Angulo. De Portugese topclub ziet de Ecuadoraan als een mogelijk alternatief voor Yeremay van Deportivo, die ze niet konden binnenhalen.

Bij Anderlecht leeft intussen de hoop dat Angulo minstens nog één seizoen in Brussel blijft. Coach Besnik Hasi liet al meermaals verstaan dat hij zijn flankaanvaller absoluut niet wil verliezen. “Nilson is een sleutelspeler in ons systeem”, klonk het recent.

Toch dreigt de financiële realiteit roet in het eten te gooien. Als Anderlecht geen extra inkomsten haalt uit Europese wedstrijden, kan een miljoenenbod van Sporting moeilijk te weigeren zijn.

Lees ook... Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Europees voetbal beslissend

Daarom wordt de Europese match van vanavond tegen AEK Athene nog belangrijker. Een uitschakeling zou de druk om een grote transfer te realiseren fors verhogen.

Angulo zelf voelt zich goed in Brussel en liet eerder weten zich volledig te focussen op paars-wit. Maar een kans bij Sporting, met uitzicht op Champions League-voetbal, kan altijd tot twijfels leiden.

De komende dagen worden dus spannend. Sporting zal blijven aandringen en bij Anderlecht beseffen ze dat hun toekomst op én naast het veld weleens in dezelfde week beslist kan worden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg AEK Athene - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene
Nilson Angulo

Meer nieuws

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
6
Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

11:00
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

16:30
Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

14:40
Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

16:30
2
Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

16:00
2
KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

15:00
8
Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid Analyse

Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid

11:40
7
OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

14:43
3
Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge Reactie

Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge

14:15
3
Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

14:28
DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

12:40
18
20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

14:00
2
UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

13:30
5
Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

13:00
5
Samir Nasri blikt terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar hij een opmerkelijke oproep kreeg van Vincent Kompany

Samir Nasri blikt terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar hij een opmerkelijke oproep kreeg van Vincent Kompany

10:30
Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

21:40
Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

12:20
Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

12:10
"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

12:00
Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur Reactie

Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur

11:15
Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

11:20
Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

11:10
Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

19:20
Voormalige Beerschot-middenvelder gaat voortaan in Mechelen voetballen

Voormalige Beerschot-middenvelder gaat voortaan in Mechelen voetballen

10:20
Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

10:10
Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

10:00
1
KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

09:50
Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

09:30
12
SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

08:50
1
Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

08:40
LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

08:15
Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

08:20
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 18:00 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 18:00 Olimpija Olimpija
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 18:00 Crystal Palace Crystal Palace
Rapid Wien Rapid Wien 19:00 Györi ETO Györi ETO
RFS RFS 19:00 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 19:00 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 19:30 Levski Sofia Levski Sofia
CS U Craiova CS U Craiova 19:30 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 19:30 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 20:00 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 20:00 Drita Drita
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 20:00 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Fiorentina Fiorentina 20:00 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20:00 Neman Grodno Neman Grodno
Brøndby IF Brøndby IF 20:00 Strasbourg Strasbourg
Baník Ostrava Baník Ostrava 20:00 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 20:45 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 20:45 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 21:00 Breidablik Breidablik
Servette Servette 21:00 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 21:00 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 21:00 Hibernian Hibernian
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 21:00 Rosenborg BK Rosenborg BK

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Supremepony Supremepony over Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens bompi55 bompi55 over DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin malinezer malinezer over KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens LordJozef LordJozef over Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen Nelvafrel Nelvafrel over Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken Christophe De Geyter Christophe De Geyter over OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer SmurF SmurF over "Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler FCB vo altijd FCB vo altijd over Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge YoniVL YoniVL over Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved