Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid

Club Brugge heeft heel wat indruk gemaakt in de Play-offs voor de Champions League. Tegen Rangers won het met maar liefst 6-0. Een belangrijk resultaat, al heeft ook RSC Anderlecht nog een stevige verantwoordelijkheid naar het Belgisch voetbal toe.

Om te beginnen: de overwinning van Club Brugge tegen Rangers met 6-0 is een erg mooie prestatie in Europa waar nog wel een tijdje zal over worden gesproken. Maar het levert ook vooral punten op.

Een overwinning in de Champions League-voorrondes levert 1.000 punten op, ploegen die zich plaatsen krijgen een bonus van liefst 6.000 punten voor de ranking. Op die manier heeft Club Brugge woensdagavond 7.000 punten weten op te leveren - gedeeld door vijf Belgische teams is dat 1.400 punten voor België.



Club Brugge doet heel goede zaak voor België

Met die overwinning zijn we voorlopig gestegen naar een knappe zesde plaats voor de ranking van dit seizoen. Het is op dit moment verrassend Cyprus dat op nummer één staat van het huidige seizoen, al zitten we nog niet ver in het seizoen.

Over de voorbije vijf jaren blijven we op een knappe achtste plaats hangen. Bovendien kan Club Brugge met elke overwinning dat het pakt in de Champions League nog eens extra bonuspunten verdienen, net zoals met een goede eindranking in de League Phase.

🕺🏼🕺🏼🕺🏼 Club Brugge 🇧🇪 doet het!



✅ Met 6-0 een verpulverende zege tegen Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

✅ Na 6 jaar nog eens 2 🇧🇪 ploegen in de Champions League

✅ Een dikke vette coëfficiëntenbonus van 1.200 punten 💰

✅ Club Brugge 🇧🇪 pakt dit seizoen al 2 volle coëfficiëntenpunten 🙏🏼#CLURFC pic.twitter.com/198RpbvMEq — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) August 27, 2025

Elke overwinning, gelijkspel of kwalificatie levert België extra punten op voor de UEFA-coëfficiënt. Club Brugge in de groepsfase samen met Union betekent dat we twee teams in de Champions League hebben, waar de puntenwaardes hoger liggen dan in de Europa League of Conference League.

In de top-10 blijven en zo de kampioen rechtstreeks naar de Champions League sturen is een eerste belangrijke zaak, maar op termijn - zeker na volgend seizoen - mogen we misschien dromen van de zevende of zesde plaats en twee vertegenwoordigers in de Champions League.

En in onze allerstoutste dromen komt zelfs de top-5 in zicht, al moet er dan opnieuw een knaljaar worden gehaald zoals de voorbije jaren waren. En dan hebben we op donderdagavond ook RSC Anderlecht nodig.

Nu is het aan Anderlecht om te scoren in Athene

Als KRC Genk zoals verwacht wint van Lech Poznan en zo de Europa League haalt, dan levert dat 1.000 (en dus 0.200 gedeeld door de vijf ploegen) op. Voor Anderlecht is dat hetzelfde in de Conference League tegen AEK Athene.

Maar het is vooral een feit dat Anderlecht dan minstens zes extra wedstrijden krijgt om punten te vergaren. En waarom zouden ze in de Conference League eens niet kunnen meespelen voor de prijzen en zo héél veel punten gaan rapen? Donderdagavond is het alweer D-Day.