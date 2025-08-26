Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Op dit moment is de strijd met landen als Schotland, Turkije en Oostenrijk bijzonder spannend. Elk extra punt kan het verschil maken in de komende jaren.

Meer coëfficiëntpunten zorgen ervoor dat België zijn plek in de top 10 behoudt of versterkt. Die ranking bepaalt op termijn hoeveel Europese tickets we krijgen en of onze landskampioen rechtstreeks geplaatst blijft voor de groepsfase van de Champions League.

De Champions League is een goudmijn. Club Brugge zou alleen al voor deelname ruim 25 à 30 miljoen euro opstrijken, exclusief premies voor overwinningen of gelijke spelen.

Met Union erbij gaat er nog meer geld naar Belgische ploegen, wat hen in staat stelt te investeren in jeugd, infrastructuur en betere spelers.