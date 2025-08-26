Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben
Als Club Brugge zich morgen plaatst voor de groepsfase van de Champions League, zou dat niet alleen een sportieve stunt zijn, maar ook een enorme boost betekenen voor het Belgische voetbal op meerdere vlakken. Hier zijn de belangrijkste voordelen en effecten.

1. Coëfficiëntpunten en Europese ranking

  • Elke overwinning, gelijkspel of kwalificatie levert België extra punten op voor de UEFA-coëfficiënt.

  • Club Brugge in de groepsfase + Union betekent dat we twee teams in de Champions League hebben, waar de puntenwaardes hoger liggen dan in de Europa League of Conference League.

  • Meer coëfficiëntpunten zorgen ervoor dat België zijn plek in de top 10 behoudt of versterkt. Die ranking bepaalt op termijn hoeveel Europese tickets we krijgen en of onze landskampioen rechtstreeks geplaatst blijft voor de groepsfase van de Champions League.

  • Op dit moment is de strijd met landen als Schotland, Turkije en Oostenrijk bijzonder spannend. Elk extra punt kan het verschil maken in de komende jaren.

2. Financiële boost voor de clubs en de competitie

  • De Champions League is een goudmijn. Club Brugge zou alleen al voor deelname ruim 25 à 30 miljoen euro opstrijken, exclusief premies voor overwinningen of gelijke spelen.

  • Met Union erbij gaat er nog meer geld naar Belgische ploegen, wat hen in staat stelt te investeren in jeugd, infrastructuur en betere spelers.

  • Sterkere ploegen zorgen er ook voor dat het algemene niveau van de Belgische competitie stijgt, wat opnieuw helpt bij Europese prestaties.

3. Verhoogde zichtbaarheid en uitstraling

  • Met twee Belgische ploegen in het miljoenenbal krijgt de Pro League een pak meer internationale aandacht.

  • Wedstrijden tegen Europese topclubs betekenen meer tv-deals, sponsorinkomsten en een grotere aantrekkingskracht voor talenten die overwegen naar België te komen.

  • Voor jonge spelers wordt de Belgische competitie zo nog meer een springplank naar de Europese top.

4. Competitieve groei van de clubs

  • Spelen tegen topploegen zoals Real Madrid, Bayern München of Arsenal biedt spelers en trainers een ongeëvenaarde leerschool.

  • Club Brugge toonde in eerdere campagnes dat zulke ervaringen de ploeg structureel sterker maken, wat later ook helpt in de competitie en andere Europese campagnes.

  • Union, als debutant, kan een soortgelijke groeispurt doormaken door zich te meten met de absolute top.

5. Langetermijnimpact voor het Belgische voetbal

  • Een goed Europees parcours verhoogt de waarde van onze competitie en helpt bij het behouden van directe Champions League-tickets in de toekomst.

  • Landen die jaar na jaar ploegen in de groepsfase krijgen, zoals Portugal en Nederland, hebben daar de vruchten van geplukt.

  • Met twee clubs in de groepsfase kan België zich stevig verankeren in de Europese subtop.

