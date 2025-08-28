Samir Nasri blikt terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar hij een opmerkelijke oproep kreeg van Vincent Kompany

Enkele jaren na zijn passage bij Anderlecht, blikt Samir Nasri terug op zijn periode in Brussel. Bij Anderlecht had Vincent Kompany hem uitgenodigd om de staf te vergezellen. Vandaag droomt hij van een andere bank: die van Olympique Marseille.

In 2019 probeerde Samir Nasri een laatste voetbalavontuur op de velden van Anderlecht. De voormalige Franse international speelde slechts acht wedstrijden en scoorde twee doelpunten, voordat hij aan het einde van het seizoen definitief stopte met voetballen.

Een turbulente periode bij de Brusselse club, waar hij verschillende trainers had: eerst Vincent Kompany als speler-trainer, daarna Simon Davies en uiteindelijk Franky Vercauteren.

In de uitzending Generation After van RMC Sport deelde hij zijn droom om trainer te worden. "Mijn absolute droom zou zijn om op een dag op de bank van Olympique Marseille te zitten, maar ik weet ook dat misschien op dat moment mijn kaalheid zal beginnen omdat de passie en de druk in Marseille heel groot zijn!" grapte hij.

Nasri beseft ook wel de moeilijkheid van deze uitdaging. "Toch trekt het me aan. Ik kan het niet uitleggen. Het is Marseille, het zijn extremen, zowel positief als negatief, dat is altijd zo. Als je geen hevige trainer bent en het vuur voor Marseille niet in je hebt, word je niet geaccepteerd door de fans."

Kompany als gids

En om zich voor te bereiden op deze rol, kreeg Nasri al een voorproefje. Tijdens zijn periode bij Anderlecht moedigde Kompany hem aan om nauw samen te werken met de staf. "Kompany vroeg me om in de kleedkamer van de coaches bij Anderlecht plaats te nemen." En zo heeft de Fransman toch een klein beetje voordeel kunnen puren uit zijn weinig succesvolle passage in ons land.

