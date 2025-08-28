Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Zoals we eerder al schreven, denkt Anderlecht eraan om Cedric Hatenboer uit te lenen. De 20-jarige Nederlander speelde dit seizoen nog geen enkele minuut bij de A-ploeg en kijkt ongeduldig uit naar meer speelgelegenheid.

De interesse uit Nederland is alvast groot, weet HLN. Meerdere clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie volgen de situatie van dichtbij en zouden Hatenboer graag overnemen tot het einde van het seizoen. Voor de middenvelder kan zo’n uitleenbeurt de perfecte manier zijn om speelritme en vertrouwen op te doen.

Anderlecht betaalde afgelopen winter nog 2,5 miljoen euro aan Excelsior om Hatenboer binnen te halen, terwijl hij dat seizoen nog in Rotterdam bleef om mee de promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De club had toen hoge verwachtingen, en ook sportief directeur Olivier Renard liet zich niet onbetuigd over het “dynamische profiel” dat hij binnenhaalde.



Geen perspectief momenteel

De plannen wijzigden echter toen Besnik Hasi aan het roer kwam. De coach heeft andere vereisten voor zijn middenvelders: onverzettelijkheid in de duels en een enorme actieradius. Daarin steken andere spelers als Llansana, Saliba en De Cat momenteel steviger in hun schoenen, terwijl Hatenboer vooral creativiteit meebrengt. (Lees hier meer)

Die situatie zorgt voor frustraties in het kamp van de speler. Zijn entourage wil al langer dat er een oplossing komt voor zijn situatie aangezien hij geen vooruitzicht heeft op minuten.

Toch hoeft het verhaal bij paars-wit niet voorbij te zijn. Hatenboer heeft nog een contract tot 2029, en voorbeelden zoals Pär Zetterberg – die ooit werd uitgeleend aan Charleroi alvorens door te breken – tonen dat een omweg soms een springplank kan zijn.