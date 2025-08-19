Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi...

Zoals Het Nieuwsblad vandaag meldde komt Cédric Hatenboer niet meteen in aanmerking voor een plek in de A-kern van Anderlecht. Mogelijk moet er zelfs een oplossing gezocht worden voor de rest van het seizoen, want veel perspectief heeft hij niet.

Zou sportief directeur Olivier Renard het graag zien gebeuren? Hij bewoog hemel en aarde om Hatenboer te overtuigen voor Anderlecht te kiezen en snoepte hem af voor de neus van Feyenoord en PSV. Een dossier waar de toenmalig net aangestelde sportieve baas heel trots op was. 

Hasi heeft andere vereisten

"Cedric genoot interesse van verschillende clubs, dus we zijn erg tevreden dat hij het project van RSCA gekozen heeft. Cedric is een interessant profiel, als een jonge, dynamische middenvelder met een groot volume. We kijken ernaar uit om hem vanaf de zomer te integreren in het elftal", aldus Renard toen.

Dat was nog met David Hubert als coach, die hem waarschijnlijk wel graag had zien komen. De verdedigende middenvelder zou snelheid, technisch vermogen en verticaal spel kunnen brengen. Tot ieders verrassing bleef Anderlecht echter middenvelders kopen. We hadden trouwens vorige maand al geschreven dat Hatenboer een probleem had (lees HIER).

De creatiefste, maar niet de meest stevige

Met Enrick Llansana en Nathan Saliba zelfs twee extra verdedigende middenvelders, terwijl ook Nathan De Cat dit seizoen moest doorbreken. Waar paste Hatenboer dan nog in dat rijtje? Momenteel nergens, want Hasi heeft andere vereisten voor zijn middenvelders dan Hubert.

De Albanees zijn eerste en belangrijkste prioriteit: onverzettelijk in de duels. Daarna volgt: een grote actieradius. Net daar heeft Hatenboer volgens hem nog veel progressie in te maken. Nochtans zou hij de meest creatieve van de vier zijn, maar de drie anderen staan steviger op hun benen. 

Uitleenbeurt?

Dat zorgt voor een probleem, want de 20-jarige Hatenboer is niet naar Anderlecht gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen. Zijn entourage is er ook absoluut niet blij mee. Mogelijk gaan zij - als er geen perspectief geboden wordt - nog aandringen op een uitleenbeurt.

Hatenboer heeft een contract tot 2029 getekend bij Anderlecht en dus moet hij absoluut nog niet afgeschreven worden voor een toekomst bij paars-wit. Pär Zetterberg werd ook ooit eerst uitgeleend aan Charleroi. Maar of het dit seizoen al gaat gebeuren... daar mag zwaar aan getwijfeld worden gezien Hasi al genoeg opties heeft op zijn middenveld.

