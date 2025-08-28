Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

Arthur Vermeeren staat na amper één jaar bij RB Leipzig voor een onzekere toekomst. De Belgische middenvelder, die in 2024 de overstap maakte van Antwerp naar Atlético Madrid en daarna naar Duitsland trok, mag alweer vertrekken.

De reden? De mensen die hem destijds naar Leipzig haalden, zijn intussen vertrokken en de club wil zijn overvolle kern afslanken. Sportief directeur Rouven Schröder en trainer Marco Rose, de twee grootste believers van Vermeeren, zijn er niet meer.

Fysiek in plaats van techniek

Hun opvolgers kijken met een andere bril naar de jonge Belg. Leipzig wil nu vooral fysiek sterke middenvelders om niet opnieuw overklast te worden zoals vorig seizoen. Daardoor haalde de club al Banzuzi binnen en lonkt ze naar Gomes. Voor Vermeeren, die het van techniek moet hebben, maakt dat de situatie complexer.

Daarnaast zit Leipzig met een kern van liefst 34 spelers, veel te veel voor een team dat dit seizoen geen Europees voetbal speelt. De concurrentie op het middenveld is moordend, met zes spelers voor amper twee posities. Het verklaart waarom Vermeeren niet eens werd geselecteerd voor de competitiewedstrijd tegen Bayern München.

Alles met oog op WK?

Toch is er ook hoop. Leipzig verloor kansloos met 6-0 van Bayern en coach Ole Werner overweegt veranderingen. Voor Vermeeren kan dat een nieuwe kans betekenen om zich te bewijzen. Halsoverkop vertrekken is bovendien geen ideale oplossing, zeker omdat hij bij Leipzig nog tot 2029 onder contract staat.

Voor de Rode Duivels is zijn situatie wel een aandachtspunt. Bondscoach Rudi Garcia riep hem nog niet op en om kans te maken op een plek voor het WK eind dit seizoen, zal Vermeeren moeten spelen. Minuten maken blijft dus cruciaal, of dat nu in Leipzig is of elders.