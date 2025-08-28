Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Arthur Vermeeren staat na amper één jaar bij RB Leipzig voor een onzekere toekomst. De Belgische middenvelder, die in 2024 de overstap maakte van Antwerp naar Atlético Madrid en daarna naar Duitsland trok, mag alweer vertrekken.

De reden? De mensen die hem destijds naar Leipzig haalden, zijn intussen vertrokken en de club wil zijn overvolle kern afslanken. Sportief directeur Rouven Schröder en trainer Marco Rose, de twee grootste believers van Vermeeren, zijn er niet meer.

Fysiek in plaats van techniek

Hun opvolgers kijken met een andere bril naar de jonge Belg. Leipzig wil nu vooral fysiek sterke middenvelders om niet opnieuw overklast te worden zoals vorig seizoen. Daardoor haalde de club al Banzuzi binnen en lonkt ze naar Gomes. Voor Vermeeren, die het van techniek moet hebben, maakt dat de situatie complexer.

Daarnaast zit Leipzig met een kern van liefst 34 spelers, veel te veel voor een team dat dit seizoen geen Europees voetbal speelt. De concurrentie op het middenveld is moordend, met zes spelers voor amper twee posities. Het verklaart waarom Vermeeren niet eens werd geselecteerd voor de competitiewedstrijd tegen Bayern München.

Alles met oog op WK?

Toch is er ook hoop. Leipzig verloor kansloos met 6-0 van Bayern en coach Ole Werner overweegt veranderingen. Voor Vermeeren kan dat een nieuwe kans betekenen om zich te bewijzen. Halsoverkop vertrekken is bovendien geen ideale oplossing, zeker omdat hij bij Leipzig nog tot 2029 onder contract staat.

Voor de Rode Duivels is zijn situatie wel een aandachtspunt. Bondscoach Rudi Garcia riep hem nog niet op en om kans te maken op een plek voor het WK eind dit seizoen, zal Vermeeren moeten spelen. Minuten maken blijft dus cruciaal, of dat nu in Leipzig is of elders.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Atlético Madrid
Arthur Vermeeren

Meer nieuws

Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

19:40
LIVE: Genk-coach Fink brengt nieuwe namen aan de aftrap voor return tegen Lech Poznan Live

LIVE: Genk-coach Fink brengt nieuwe namen aan de aftrap voor return tegen Lech Poznan

19:10
Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

19:06
17
Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

18:40
Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

16:30
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

16:30
Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

18:00
3
Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

18:20
2
Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
1
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

16:00
5
KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

15:00
8
OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

14:43
3
Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
8
Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

14:28
20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

14:00
2
Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge Reactie

Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge

14:15
4
Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

14:40
UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

13:30
6
DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

12:40
23
Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

13:00
5
Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

12:20
Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

12:10
"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

12:00
Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

11:20
1
Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid Analyse

Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid

11:40
8
Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur Reactie

Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur

11:15
5
Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

11:10
Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

11:00
Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

10:10
2
Samir Nasri blikt terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar hij een opmerkelijke oproep kreeg van Vincent Kompany

Samir Nasri blikt terug op zijn tijd bij Anderlecht, waar hij een opmerkelijke oproep kreeg van Vincent Kompany

10:30
Voormalige Beerschot-middenvelder gaat voortaan in Mechelen voetballen

Voormalige Beerschot-middenvelder gaat voortaan in Mechelen voetballen

10:20
Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

10:00
1
KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

09:50
Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

09:30
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 29/08 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 30/08 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus pief pief over AEK Athene - Anderlecht: - Boktor Boktor over DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op" Thoma888 Thoma888 over KRC Genk - Lech Poznan: - patje teppers patje teppers over Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats" Impala Impala over Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt Don Doumbia Don Doumbia over Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren) Geert66 Geert66 over Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved