Norman Bassette terug naar België? Twee JPL-clubs strijden met Ligue 2-club

Norman Bassette lijkt op weg te zijn naar het einde van zijn avontuur in Engeland. De Belgische speler trekt de interesse van een Franse club en twee Belgische clubs.

Afwezig op de wedstrijdformulieren van Coventry City sinds het begin van het seizoen, lijkt een vertrek uit Engeland in de maak voor Norman Bassette. Sinds zijn aankomst bij de club in augustus 2024 heeft de doelpuntenmaker slechts twee doelpunten gescoord en slechts één beslissende pass gegeven in 29 wedstrijden.

Statistieken die ver onder de verwachtingen liggen voor een centrumspits. Transferexpert Sacha Tavolieri onthult dat Stade de Reims, onlangs gedegradeerd naar Ligue 2, zijn profiel in overweging heeft genomen. Onderhandelingen tussen de leiding van Reims en de Rode Duivel zijn momenteel aan de gang.

Een terugkeer naar België?

De concrete interesse van de Franse club is reëel, maar dat is nog niet alles. Twee Belgische clubs volgen de zaak ook.

Westerlo en KV Mechelen zouden ook geïnteresseerd zijn. Het is het vermelden waard dat hij al eerder bij Mechelen heeft gespeeld tijdens het seizoen 2023-2024 tijdens een uitleenperiode van SM Caen.

De zaak zal naar verwachting snel evolueren. De ontknoping wordt verwacht in de komende 24 uur.