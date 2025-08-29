Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

België beleeft tot nu toe een Europese campagne die coëfficiëntengewijs op een ramp kan uitdraaien. Waar Nederland met zes teams Europa ingaat en zo al een stevige bonus opbouwt, moet België het doen met slechts drie vertegenwoordigers.

Dat maakt de kans om punten te sprokkelen veel kleiner – en de druk op Club Brugge, Union en Genk des te groter. Club Brugge zorgde met de kwalificatie voor de Champions League nog voor een opsteker.

De knappe overwinning tegen Rangers leverde meteen 1,400 coëfficiëntpunt op. Maar dat succes werd snel overschaduwd door de pijnlijke Europese uitschakeling van Anderlecht tegen AEK Athene en het vroegtijdige einde van het avontuur voor Charleroi.



Ook Genk zorgde voor gemengde gevoelens. De Limburgers verloren in de play-offs van Lech Poznan, maar plaatsten zich nipt voor de Europa League. Hoewel dit een kleine meevaller is, kan het de schade niet volledig beperken: België start met een veel kleinere Europese kern dan de concurrenten Portugal en Nederland.

Strijd voor tiende plaats

Vooral Portugal rukte de voorbije dagen stevig op. Met Benfica in de Champions League en Braga in bloedvorm sprokkelden de Portugezen 1,700 punten bij, waardoor het verschil met België opnieuw kleiner werd. Dat maakt de strijd om de cruciale tiende plaats – die recht geeft op extra Europese tickets – alleen maar spannender.

Club Brugge en Union zullen in de Champions League dus moeten stunten om België nog enigszins in de race te houden. Punten tegen grootmachten zijn moeilijk, maar niet onmogelijk, zeker met de vorm die Brugge de laatste weken laat zien. Genk moet dan weer mikken op een lange campagne in de Europa League om zijn steentje bij te dragen.

Blijven die prestaties uit, dan dreigt België volgend seizoen één of meerdere Europese tickets te verliezen. Voor de coëfficiëntenliefhebbers is het duidelijk: zonder regelmatige stunts van Club en Union kan het seizoen uitmonden in een terugval op de Europese ranglijst.