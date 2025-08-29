Transferexpert Santi Aouna onthult: Ordonez wil niet meer spelen voor Club Brugge nadat hij hoort wat blauw-zwart deed

Nog geen vier dagen voor het sluiten van de transfermarkt speelt zich bij Club Brugge een heuse transfersoap af rond Joel Ordonez. De jonge Ecuadoraanse verdediger wil koste wat het kost vertrekken, met Olympique Marseille als zijn absolute voorkeur.

Marseille werkt al weken aan het dossier en dacht dat een akkoord met Club Brugge in de maak was. De Franse club ging akkoord met alle financiële voorwaarden die de Bruggelingen aanvankelijk oplegden.

Maar plots veranderde Club Brugge van koers. Naar verluidt speelt de interesse van het Saoedische Al Hilal daarin een grote rol. De Saudische club overweegt een bod tot 45 miljoen euro, waardoor Brugge nu plots 35 miljoen vraagt aan Marseille.



Mengt Al Hilal er zich nog tussen?

Ordonez is intussen zelf het noorden kwijt. Hij weigerde nog te trainen en kwam sinds 27 juli niet meer in actie voor Blauw-Zwart. Voor hem is er maar één bestemming: Marseille.

De situatie zorgt voor heel wat spanning tussen de clubs. Marseille voelt zich misleid en vreest dat Brugge bewust tijd rekt om Al Hilal de kans te geven om zich in het dossier te mengen.

Met de deadline in zicht is een oplossing dringend nodig. Of Ordonez de overstap naar de Ligue 1 alsnog kan maken, of dat Brugge kiest voor het grote geld uit Saoedi-Arabië, zal de komende dagen duidelijk worden.