Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

Hernan Losada (43) is klaar om opnieuw aan de slag te gaan. De Argentijnse coach, die zijn strepen verdiende bij Beerschot en in de Jupiler Pro League, ziet kansen in België om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Na zijn passage bij Deinze, dat inmiddels failliet is, zit Losada al zeven à acht maanden zonder club. “Voor iemand met mijn energie is dat iets te lang", zegt hij in GvA. “Ik wil zo snel mogelijk terugkeren naar België en opnieuw beginnen.”

De coach volgt de Belgische markt op de voet en ziet opportuniteiten bij clubs als Dender. “Mijn makelaar weet dat ik graag in België of Nederland wil werken. Liefst in 1A, maar een ambitieuze 1B-ploeg kan zeker ook", benadrukt hij.

Zijn avontuur in Deinze liep anders af dan gepland, maar Losada kijkt vooruit. “We bekijken nog of we de mensen die Deinze failliet hebben laten gaan, voor de rechter kunnen brengen. Maar intussen wil ik vooral opnieuw het veld op.”

Vanuit Argentinië geniet hij nog even van het gezelschap van familie, maar de focus ligt volledig op zijn terugkeer. “Ik heb mijn leven in België. Daar wil ik zo snel mogelijk weer aan de slag.”

Met zijn ervaring, talenkennis en bewezen aanpak hoopt Losada snel een nieuwe kans te krijgen. “Een club met ambitie, dat is wat ik zoek. De rest komt vanzelf.”