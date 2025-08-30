Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

Anderlecht werd uitgeschakeld door AEK Athene en vreest nu ook slecht nieuws rond Adriano Bertaccini. De spits liep een knieblessure op en kan weken out zijn.

Het gaat écht niet goed bij Anderlecht. Na eerst door Häcken te worden uitegeschakeld in de voorrondes van de Europa League, kon het laatste vangnet van de Conference League hen ook niet redden.

AEK Athene haalde het deze week van paars-wit in de play-offs. Maar die domper lijkt niet de enige te zijn die Anderlecht opliep in Griekenland.



Is Anderlecht Bertaccini voor een tijdje kwijt?

Zo zou Adriano Bertaccini geblesseerd kunnen zijn. Dat nieuws raakte vrijdag al bekend, maar nu wordt er gevreesd dat het wel eens om een best serieuze kwetsuur kan gaan.

Het Nieuwsblad schrijft dat de knieblessure erg kan blijken. In Brussel hebben ze bang dat er schade is aan de meniscus bij de spits. In dat geval kan er gesproken worden van een afwezigheid van 4 tot 6 weken.

Maandag staan er extra onderzoeken gepland die meer duidelijkheid moeten brengen. In ieder geval zal hij er dit weekend niet bij zijn tegen Union SG.