Genk met geen enkele speler bij de Rode Duivels: "Dat voelt in Limburg toch als een kaakslag"

De Rode Duivels bereiden zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein en Kazachstan. Bondscoach Rudi Garcia selecteerde geen enkele speler van KRC Genk, iets wat volgens Sporza-analist Peter Vandenbempt in Limburg hard zal aankomen.

“Geen Bryan Heynen en geen Matte Smets”, zegt Vandenbempt. “Dat zullen ze in Genk helemaal niet prettig vinden, zeker niet omdat Charles Vanhoutte er wel bij is.” De keuze voor de Union-middenvelder boven de Genk-kapitein ziet hij als een duidelijk signaal.

“Vanhoutte is in zijn defensieve rol een ander type voetballer dan Heynen. In maart had hij er al bij kunnen zijn, en misschien was dat toen al in het nadeel van Heynen”, legt Vandenbempt uit.

Smets komt nog wel

Ook de jonge verdediger Matte Smets moest zijn selectie laten schieten. “Hij kan moeilijk voorbij namen als Zeno Debast, Koni De Winter en Brandon Mechele”, aldus de analist. “Maar hij hoeft niet te wanhopen. Als hij zich blijft ontwikkelen, komt zijn kans nog wel.”

Volgens Vandenbempt is het gemis van Genk-spelers des te opvallender omdat de ploeg onder Thorsten Fink sterk presteert. “Dit voelt in Limburg toch echt als een kaakslag", klinkt het.

Voor de bondscoach is de boodschap duidelijk: prestaties alleen zijn niet altijd genoeg. Hij kijkt ook naar complementariteit. Voor Genk blijft het hopen dat hun sterkhouders in de toekomst wel de waardering krijgen die ze in eigen huis al genieten.