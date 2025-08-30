Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

Het organigram van KAA Gent werd hertekend. Zo komt er onder meer een directiecomité dat boven het huidige management zal staan. En zo krijgt een nieuwe naam ook steeds meer zeggenschap binnen de club.

De nieuwe sterke man bij KAA Gent is sinds een paar jaar ene Kjeld Fort. Die was tot 2023 nog aan de slag bij Club Brugge, maar is ondertussen de belangrijke man bij Gent geworden.

Fort heeft verleden bij Club Brugge

En dat is ook steeds meer het geval. Volgens Het Laatste Nieuws komen er meer en meer komen er geluiden dat Fort stap per stap op sportief vlak de debatten leidt en het voortouw neemt.

Op sommige momenten is zijn invloed op het sportieve groter dan die van de eigenlijke sportief manager Vidarsson, laat de krant weten.

Steeds belangrijkere rol bij Gent

Het is niet de eerste keer dat die geruchten de kop opsteken. Gewezen CEO Michel Louwagie en Kjeld Fort kregen voor deze zomer nog de touwtjes in handen als het ging over de aanstelling van een nieuw coach - Ivan Leko.

En ook een aantal spelers werden verkocht binnen een operatie grote kuis. Zo waren er de miljoenenverkopen van Archie Brown (Fenerbahçe) en Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord). Vorige week stelde de club z'n structuur bij. In de directieraad zetelen nu, naast voorzitter en eigenaar Baro, Steven Beulque als financieel directeur, operational director Sébastien Ronse en dus ook Kjeld Fort.