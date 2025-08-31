Er komt nog meer beweging rond Mario Stroeykens bij Anderlecht: vertrek aanstaande?

Na RB Leipzig heeft nu ook PSV opnieuw Mario Stroeykens op de radar gezet. De jonge middenvelder van Anderlecht staat al langer op buitenlandse radar en ziet zijn naam nu ook weer in Eindhoven opduiken.

De regerend landskampioen van Nederland moet mogelijk anticiperen op een vertrek van Joey Veerman, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Brentford. Als de middenvelder vertrekt, wil PSV snel schakelen om een vervanger te strikken, al willen ze hem liever houden.

Volgens De Telegraaf staat Stroeykens bovenaan het lijstje, samen met Gustavo Hamer van Sheffield United. Beide spelers waren eerder al in beeld bij PSV, maar de gesprekken kwamen toen niet tot een doorbraak.



Lees ook... Union doet het heel anders (en beter) dan Anderlecht: "Het werkt niet om 30 spelers in de kern te hebben"

Voor Anderlecht wordt de situatie opnieuw spannend. De club wil Stroeykens absoluut verkopen, maar weet dat de tijd kort begint te worden. Maandag om middernacht sluit ook in Nederland de transferperiode.

PSV moet snel beslissen. De transferwindow sluit bijna, en het clubbestuur in Eindhoven wil geen gat laten vallen op het middenveld als Veerman vertrekt.

Anderlecht wil Stroeykens uiteraard verkopen, maar wil een zo hoog mogelijke prijs. Gezien dat zijn contract volgend jaar afloopt, moet Anderlecht snel schakelen.