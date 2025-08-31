📷 'Sporting Charleroi gaat shoppen in de Serie A en haalt ex-speler uit JPL terug naar België'

Sporting Charleroi lijkt zich te versterken met een speler uit de Italiaanse competitie. Volgens transferexpert Nico Schira staat Stefan Mitrovic op het punt om over te stappen van Hellas Verona naar de Waalse club. De onderhandelingen bevinden zich in een vergevorderd stadium.

Charleroi is actief op zoek naar defensieve versterking en heeft haar oog laten vallen op Mitrovic, een centrale verdediger met ervaring in de Serie A.

OH Leuven

De speler, die eerder uitkwam voor OH Leuven, beschikt over een fysiek profiel dat goed aansluit bij de noden van Charleroi. Zijn komst zou de achterhoede meer stabiliteit moeten bieden.

Gevorderde onderhandelingen

Volgens informatie van transferexpert Nico Schira zijn de gesprekken tussen Charleroi en Hellas Verona bijna afgerond. De transfer zou op korte termijn kunnen worden afgerond, waarbij de speler zelf openstaat voor een terugkeer naar België.

Mitrovic heeft eerder aangegeven dat hij een nieuwe uitdaging niet uitsluit, zeker gezien zijn beperkte speeltijd in Verona. Dat hij de Belgische competitie kent is absoluut een pluspunt in dit transferdossier.

Direct inzetbaar

Charleroi kijkt steeds vaker naar de Italiaanse competitie voor potentiële versterkingen. De Serie A biedt spelers met tactische discipline en fysieke weerbaarheid, eigenschappen die goed passen bij het Belgische voetbal. Mitrovic is daarin een voorbeeld van een profiel dat Charleroi aanspreekt.

Hoewel de deal nog niet officieel is afgerond, wordt verwacht dat de transfer binnen enkele dagen wordt bevestigd. De speler zou dan meteen kunnen aansluiten en inzetbaar zijn.