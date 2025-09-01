Ajax wil Kasper Dolberg terughalen: dit is de situatie (inclusief alle details)

Ajax wil Kasper Dolberg terughalen en voert vergevorderde gesprekken met Anderlecht. Het zou gaan om een huurdeal met verplichte aankoopoptie van circa 10 miljoen euro.

De kans dat Kasper Dolberg nog vertrek bij Anderlecht lijkt groot. De Deense spits kan al langere tijd op interesse van Celtic rekenen, maar een onverwachte wending veranderde plots alles.

Dat is omdat Ajax zich op maandag plots meldde bij Anderlecht voor Dolberg. De aanvaller speelde in het verleden al enkele jaren bij de club uit Amsterdam.



In de zomer van 2023 nam Anderlecht hem voor 5 miljoen euro over van Nice. Nu kunnen ze toch mooi wat winst op hem maken. Transferexpert Sacha Tavolieri weet meer.

Hij meldt dat Ajax ervan overtuigd is dat het Dolberg kan terughalen. De Nederlanders zouden in vergevorderde gesprekken zitten met Anderlecht.

Het zou dan gaan om een uitleenbeurt met een verplichte aankoopoptie van zo'n 10 miljoen euro. Dolberg zou zelf graag weer bij Ajax spelen.