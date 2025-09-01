Besnik Hasi blijft voorlopig Anderlecht-coach, maar heeft Renard wel een keuze?

Foto: © photonews

De nederlaag van afgelopen zondag zou niet fataal moeten zijn voor Besnik Hasi. Voorlopig blijft hij dus gewoon nog coach van Anderlecht, maar heeft Olivier Renard wel een keuze?

Als Wouter Vandenhaute de komende uren, dagen of weken echt opstapt, rijst meteen de vraag: wie wordt nu het mikpunt van de woede van de Anderlecht-fans als de resultaten uitblijven? Wordt het “Coucke buiten”? Waarschijnlijk niet. De eigenaar schoof al in 2020 een stap opzij voor Vandenhaute en blijft voorlopig buiten schot.

“Renard buiten” dan? Ook dat lijkt onwaarschijnlijk. De sportief directeur krijgt nog het voordeel van de twijfel. Hij haalde enkele interessante namen binnen (Huerta, Bertaccini), maar zijn zomermercato loopt stroef, vooral omtrent de uitgaande transfers. Lukt het niet om Verschaeren en Stroeykens te verkopen, dan wordt dat een financieel fiasco, bijna even pijnlijk als het missen van Europees voetbal. Toch ontsnappen sportief directeurs meestal aan de zwaarste kritiek.

En dus blijft “Hasi buiten” nog over. In tegenstelling tot Brian Riemer had Besnik Hasi aanvankelijk nog de sympathie van een groot deel van de achterban. Maar zijn komst verraste velen, en zijn cv – bij KV Mechelen en in het buitenland – gaf hem weinig krediet. Zijn play-offcampagne vorig seizoen bevestigde alleen maar het gevoel.

Mensen die dachten dat Besnik Hasi slechts een luxe-interim was, keken raar op toen Anderlecht besloot hem tóch aan te houden. Het bestuur had tijd genoeg om een andere kandidaat te zoeken, maar koos voor de Kosovaar. Voor velen leek dat ofwel een pijnlijke bekentenis van falen, ofwel een verkeerde casting. Het seizoensbegin heeft die indruk bevestigd: niet zozeer door de resultaten, maar door het spel, dat weinig smaakvol is.

Kan Olivier Renard nog van Hasi af?

Na de uitschakelingen tegen Häcken en AEK vroegen velen zich af hoe Hasi oktober zou halen als coach van paars-wit. Marc Wilmots gooide bij Standard al snel het roer om door Rednic te ontslaan toen hij merkte dat hij fout zat. Maar Renard, die nauw aan Hasi vasthangt, blijft twijfelen – of is er net van overtuigd dat hij gelijk heeft.

De nederlaag tegen Union werd afgedaan als “anekdotisch”: verwacht resultaat, en Anderlecht speelde niet slecht. Toch zegt dat veel. Het toont dat RSCA, ondanks maanden werk, nog steeds geen kloof met de top drie heeft gedicht. Zelfs hun beste versie kon dit seizoen een middelmatig Union amper verontrusten. De eerste speeldagen tegen zwakke tegenstanders gaven een vals beeld. Buiten wat extra grinta, die vooral te danken lijkt aan de nieuwe start na de zomer, valt er weinig te zien.

Maar kan Renard Hasi nog wél ontslaan? Eigenlijk niet. Die keuze had in de zomer gemaakt moeten worden, of na Häcken. Nu zijn er amper topcoaches die Anderlecht zouden willen leiden: geen Europees voetbal, een onevenwichtige kern en een zeer moeilijke context.

En hoe langer het duurt, hoe meer Renard en Hasi als één tandem worden gezien. Hasi ís zijn gok, zijn keuze tegen elke prijs. Maar nu de mercato dreigt te mislukken en de resultaten uitblijven, is het afscheid nemen van “zijn T1” een onmogelijke opdracht. Renard gelooft er nog in – en Hasi zal alles moeten geven om hem niet te doen twijfelen.

