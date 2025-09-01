DONE DEAL: Union SG haalt uit en plukt opvolger Vanhoutte weg bij concurrent

Union Saint-Gilloise heeft niet lang gewacht om een vervanger te vinden voor Charles Vanhoutte. Rob Schoofs, middenvelder van KV Mechelen, zal bij de Brusselse club tekenen.

Op maandagavond is Charles Vanhoutte officieel aangekondigd als nieuwe speler van OGC Nice. Deze transfer stelt de nieuwe Rode Duivel in staat om een volgende stap in zijn carrière te zetten door zich aan te sluiten bij een club die in een van de vijf grootste competities speelt.

Deze transfer is echter een groot verlies voor Union Saint-Gilloise, aangezien ze een van hun sleutelspelers verliezen. De clubleiding moest dus actief worden om een vervanger te vinden aan het einde van de transferperiode, en dat is snel gebeurd.

Een akkoord bereikt

Rob Schoofs heeft namelijk bij de regerend kampioen getekend. Er is een akkoord bereikt tussen de twee clubs voor de transfer. Hij zal naar verwachting een contract voor drie seizoenen ondertekenen.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢, 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐢𝐧. 🫡



Rob Schoofs verlaat na 9 seizoenen Malinwa en trekt naar landskampioen Union.

— KV Mechelen (@kvmechelen) September 1, 2025

De middenvelder staat op het punt een belangrijk hoofdstuk in zijn carrière af te sluiten. Hij speelde sinds 2017 bij KV Mechelen, waar hij in totaal 282 wedstrijden speelde. Voor zijn tijd bij Mechelen kwam hij uit voor KAA Gent (2016-2017) en STVV (2011-2016), waar hij ook gevormd werd (2003-2011).

Laatste doelpunt gescoord voor KV Mechelen

Afgelopen zaterdag scoorde hij zijn laatste doelpunt in het shirt van Mechelen. Een doelpunt met extra emotie voor hem, aangezien hij onlangs zijn grootmoeder heeft verloren. Het team van Frederik Vanderbiest won met 3-2 van RAAL La Louvière, ondanks dat ze tot de 90e minuut met 1-2 achter stonden.

Bij Union Saint-Gilloise krijgt hij de kans om de Champions League te spelen. Zijn team zal het opnemen tegen Inter (thuis), Bayern (uit), Atalanta (thuis), Atlético Madrid (uit), Marseille (thuis), PSV (uit), Newcastle (thuis) en Galatasaray (uit).