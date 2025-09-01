Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

RSC Anderlecht heeft nog steeds een verbazingwekkend aantal overbodige spelers slechts enkele dagen voor het einde van de transferperiode. Olivier Renard zal het moeilijk hebben om op te ruimen... iets wat de specialiteit was van een zekere Mogi Bayat.

Zoals meteen gezegd moet worden: dit artikel zet alle ethische overwegingen opzij, omdat men natuurlijk kan begrijpen dat in de ogen van velen, Mogi Bayat idealiter zich zo ver mogelijk van het Belgische voetbal zou moeten houden. Maar er is één kwaliteit die, ondanks alle slechte wil van de wereld, niet kan worden afgenomen van de Frans-Iraanse makelaar.

Deze kwaliteit is zijn vermogen om een ​​uitstekende "dealversneller" te zijn, in staat om partijen met elkaar in contact te brengen en deals te sluiten op een snelheid die men voor onmogelijk hield. Dit is van toepassing in termen van aankomsten: denk aan het wonder dat werd verricht bij Charleroi met betrekking tot Massimo Bruno, die op de laatste dag van 31 augustus 2018 van RB Leipzig werd binnengehaald. Een dag waarop Bayat zijn broer bijzonder goed had geholpen met kopen en verkopen.



Renard heeft minstens 8 spelers te veel

Anderlecht heeft deze zomer... alleen Louis Patris verkocht en Keisuke Goto uitgeleend. Dat is alles. Laten we eens kijken naar de teveel aan spelers, spelers die weg mogen en spelers die nu wat geld moeten opbrengen: Kikkenborg, Simic, Foket, Rits, Leoni, Ashimeru, Verschaeren, Stroeykens, Flips (vergeten? Wij ook).

Hun situaties zijn gevarieerd, maar geen van hen had eigenlijk moeten blijven (Verschaeren en Stroeykens zullen over een jaar gratis vertrekken, wat een enorme mislukking zou zijn). En aan deze 8 namen kunnen we toevoegen dat Dolberg nog niet zeker is van zijn verblijf, Augustinsson aan het begin van de transferperiode genoemd werd voor een vertrek en Hatenboer uitgeleend wil worden.

Nog heel wat ballast

Binnen een twaalftal uur kan Renard deze spelers alleen nog maar naar een andere Belgische club sturen, aangezien de Belgische transfermarkt over een week sluit, of naar een bestemming die hen mogelijk niet bevalt: Turkije, Zwitserland, Roemenië, Griekenland, Midden-Oosten, Rusland... De topclubs in Europa sluiten vanavond hun deuren. Voor Stroeykens, Verschaeren en Simic (Dolberg in mindere mate) zal het moeilijk te accepteren zijn. Ashimeru was ook in onderhandeling met Sankt Pauli maar is nog steeds hier.

Dit is veel werk voor één enkel persoon, ook al kunnen we aannemen dat Olivier Renard niet alleen werkt aan al deze dossiers. Er was een tijd waarin Mogi Bayat, dankzij zijn netwerken en dubieuze methoden, probleemloos 'het afval kon verwijderen' zonder stress.