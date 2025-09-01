Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs'

Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs'

Union SG heeft nog maar pas de komst van Rob Schoofs aangekondigd, of het gaat al op zoek naar een volgende versterking. Zo zou het ook bij STVV willen shoppen en Louis Patris in huis willen halen.

Rob Schoofs is de vervanger van Charles Vanhoutte, maar ook voor Alessio Castro-Montes moet er nog een vervanger komen als het even kan.

Daarvoor denken ze aan ... Louis Patris, die op dit moment het mooie weer maakt bij co-leider STVV. Mogelijk komt hij de komende week nog naar het Dudenpark.

Lees ook... 'Nieuwe miljoenendeal voor STVV ... en ook een spitsenprobleem voor Wouter Vrancken?'

Union SG wil Louis Patris weghalen bij STVV

De Belgische clubs hebben nog een week de tijd om versterking in huis te halen, maar Union SG zou volgens onze informatie al aan het praten zijn met De Kanaries om tot een overeenkomst te komen.

Ook transfergoeroe Sacha Tavolieri weet van de aandacht van de Brusselaars in de flankverdediger, die een welgekomen versterking zou zijn voor Union ... en een nieuwe aderlating voor STVV.

Die zagen al wat spelers vertrekken deze mercato en zo mogelijk ook de kans om écht mee te spelen om de top-6 dit seizoen, al staan ze voorlopig met 14 op 18 helemaal bovenaan in de Jupiler Pro League.

