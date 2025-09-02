Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?
Foto: © photonews
De transfermarkt is dicht in de grote competities, maar niet overal. Antwerp riskeert nog een vertrek: Mahamadou Doumbia staat in de belangstelling van Al-Ittihad, dat 20 miljoen wil betalen.

In de grote competities is de transfermarkt gesloten, maar in heel wat landen blijft hij toch nog even open. Daarvan kunnen clubs profiteren, en dat wil dus ook zeggen dat JPL-ploegen nog niet veilig zijn.

Antwerp liet Senne Lammens maandag al vertrekken naar Manchester United. De jonge doelman zet een enorme stap in zijn carrière en begint aan iets moois.

Maar nu kan The Great Old nog een belangrijke pion zien vertrekken. Het Laatste Nieuws meldt namelijk dat Mahamadou Doumbia in de belangstelling staat bij Al-Ittihad.

De Saudische topclub zou al gesprekken voeren met Antwerp over een eventuele transfer. Op financieel vlak zou het voor Doumbia in ieder geval een goede zet zijn.

Maar sportief is iets anders... De 21-jarige middenvelder heeft veel talent en kan voor zijn ontwikkeling best in Europa blijven. Al-Ittihad zou zo'n 20 miljoen euro willen betalen.

