Marc Degryse vindt dat Club Brugge nog een versterking moét halen én geeft blauw-zwart meteen grote naam door

Heeft Club Brugge nog een extra aanvaller nodig? Marc Degryse meent alvast van wel. En de voormalige sportief directeur van blauw-zwart weet ook wie er kan gehaald worden...

Romeo Vermant, Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi, Carlos Forbs,… De kern van Club Brugge lijkt op het eerste zicht voldoende gestoffeerd met aanvallend geweld.

In de Jupiler Pro League lijkt het aanvallend geweld in het Jan Breydelstadion alvast voldoende. Maar blauw-zwart wil ook zo lang mogelijk dansen op Het Kampioenenbal.

Heeft Club Brugge een extra aanvaller nodig?

"Ik blijf denken dat Club Brugge een sterke spits ontbreekt die een bal kan bijhouden, kan kaatsen, lopende mensen kan bedienen en simpelweg weegt op een defensie", aldus Marc Degryse. "Gustaf Nilsson is zo'n profiel, maar hij is tot vierde spits gedegradeerd."

Club Brugge polste eerder deze zomer al naar Luuk de Jong. "Hij heeft het perfecte profiel. Een dertiger met ervaring en staat van dienst. Maar hij heeft voor FC Porto gekozen."

Ik vrees dat we straks in de Champions League toch weer tot de conclusie zullen komen dat zo'n profiel nuttig was geweest voor Club Brugge

"Ik heb al zitten denken aan Mehdi Taremi van Internazionale FC", geeft Degryse zijn voormalige werkgever een gratis tip in Het Laatste Nieuws. "Hij is 33 jaar en kan die rol perfect invullen."

"Ik weet dat de beleidsmensen van Club Brugge al jaren in de overtuiging zitten dat een negen geen powerspits hoeft te zijn", besluit Degryse. "Maar ik vrees dat we straks in de Champions League toch weer tot de conclusie zullen komen dat zo'n profiel nuttig was geweest."