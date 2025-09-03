OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

Zulte Waregem heeft op dinsdagavond een nieuwe aanvaller in huis gehaald. Marley Aké komt op huurbasis over van het Zwitserse Yverdon Sport. Essevee heeft ook een aankoopoptie afgedwongen.

Na vier punten uit zes wedstrijden staat Zulte Waregem op de vijftiende en dus voorlaatste plaats in het klassement. In de laatste dagen van de transferperiode hoopt de promovendus zich nog gericht te kunnen versterken.

Aké naar Zulte Waregem

Op dinsdag heeft het alvast een extra aanvaller aangetrokken. Marley Aké zal het komende seizoen aan de Gaverbeek komen voetballen. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Yverdon Sport uit Zwitserland.. Dat heeft de club laten weten via de officiële kanalen.

Zulte Waregem heeft ook een aankooptie in de deal laten zetten. Aké is een flankaanvaller van 24 die in het verleden ook actief was bij onder meer het Franse Marseille en de Italiaanse recordkampioen Juventus.

Ooit voor tien miljoen euro gekocht

Juventus betaalde in 2021 bijna tien miljoen euro om Aké weg te lokken bij Marseille. Daar was hij voor het eerst echt komen piepen en speelde hij 26 wedstrijden voor het eerste elftal. Maar bij Juventus liep het allemaal wat moeizamer.

Na omzwervingen bij Dijon en Udinese belandde Aké bij Yverdon Sport. Daar was hij in 55 wedstrijden goed voor negen doelpunten en vier assists. Bij Zulte Waregem hopen ze dat hij nu voor hen die cijfers kan behalen.

