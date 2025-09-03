Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mahamadou Doumbia staat op het punt Antwerp te verlaten voor Al-Ittihad. Volgens Nicolo Schira krijgt The Great Old meer dan verwacht: 20 miljoen euro plus bonussen in plaats van 16 miljoen.

Mahamadou Doumbia heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Antwerp. De middenvelder heeft officieel nog geen transfer gemaakt, maar staat wel heel dicht bij een overstap naar Al-Ittihad.

Toen bekend raakte dat de Saudische club interesse had in Doumbia ging het snel. Al snel was er sprake van een akkoord: de Malinees zal een contract van vier seizoenen tekenen bij Al-Ittihad.

Lees ook... Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

De Italiaanse transferexpert Nicolo Schira bevestigt het nieuws nu, alleen is er iets opvallend. Hij heeft het over een hogere transferom.

Volgens Schira zal Antwerp namelijk 20 miljoen euro plus bonussen vangen voor Doumbia. Dat terwijl er eerder sprake was 16 miljoen euro plus bonussen.

Zo vangt The Great Old dus meer dan verwacht. Doumbia werd in 2023 voor 700.000 euro overgenomen van JMG Bamako. Dat bleek een schot in de roos te zijn.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Al Ittihad
Mahamadou Doumbia

Meer nieuws

Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

21:40
1
Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

22:00
De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

20:00
"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

20:21
1
Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

20:00
10
De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

20:40
2
Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

19:40
Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

19:20
18
Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

18:50
Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

19:00
7
Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

18:00
5
Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

18:20
1
Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

18:40
2
Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

17:40
Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

17:00
11
Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

17:20
4
KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

16:30
6
Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

15:30
43
Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

16:00
2
De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

15:00
7
Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

14:30
'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

09:41
19
Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

14:00
Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

13:30
8
Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

13:00
5
Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

13:10
Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

12:40
5
Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

11:20
28
🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

12:20
4
Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

12:00
1
75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Analyse

75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht?

11:40
14
Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

07:20
27
Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

12:10
'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

10:40
3
Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

10:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht' FCB vo altijd FCB vo altijd over Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling" JaKu JaKu over Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien" Het spelleke Het spelleke over Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder Venom#13 Venom#13 over Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan BlueWhiteSky BlueWhiteSky over KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune" Dan the Man Dan the Man over Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels JaKu JaKu over Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben Eldonte Eldonte over Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer" JaKu JaKu over Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved