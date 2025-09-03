Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

Mahamadou Doumbia staat op het punt Antwerp te verlaten voor Al-Ittihad. Volgens Nicolo Schira krijgt The Great Old meer dan verwacht: 20 miljoen euro plus bonussen in plaats van 16 miljoen.

Mahamadou Doumbia heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Antwerp. De middenvelder heeft officieel nog geen transfer gemaakt, maar staat wel heel dicht bij een overstap naar Al-Ittihad.

Toen bekend raakte dat de Saudische club interesse had in Doumbia ging het snel. Al snel was er sprake van een akkoord: de Malinees zal een contract van vier seizoenen tekenen bij Al-Ittihad.



De Italiaanse transferexpert Nicolo Schira bevestigt het nieuws nu, alleen is er iets opvallend. Hij heeft het over een hogere transferom.

Volgens Schira zal Antwerp namelijk 20 miljoen euro plus bonussen vangen voor Doumbia. Dat terwijl er eerder sprake was 16 miljoen euro plus bonussen.

Zo vangt The Great Old dus meer dan verwacht. Doumbia werd in 2023 voor 700.000 euro overgenomen van JMG Bamako. Dat bleek een schot in de roos te zijn.