Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"
De voorbije dagen stond RSC Anderlecht opnieuw in de vuurlijn. Er was de pijnlijke Europese uitschakeling en de nederlaag op bezoek bij Union SG op sportief gebied en daarbuiten ook Wouter Vandenhaute die zijn ontslag aanbood.

De voorbije maanden liep het al wat minder tussen Wouter Vandenhaute en de supporters - om het met een understatement te zeggen. En ook tussen Marc Coucke en Vandenhaute was er iets geknakt, volgens die eerste.

Moeilijke weken bij Anderlecht

Vandenhaute bood dan ook zijn ontslag aan als voorzitter bij RSC Anderlecht. "Fraai is het schouwspel niet", aldus Gilles De Coster over de gebeurtenissen van de voorbije dagen in 90 Minutes.

"Het hing al langer in de lucht. We hadden al vaker het gevoel bij de supporters dat het niet opgelost ging raken met Wouter Vandenhaute en dat er interne ruzie was", pikte Sam Kerkhofs op.

Instagram-story was de druppel voor Vandenhaute?

"Het kon zo niet verder, na de Instagram-post over Marc Coucke was het duidelijk dat er een oplossing moest komen. Het leek een beetje de laatste druppel voor Vandenhaute."

"Je kan heel veel zeggen over het brokkenparcours van hem, maar ik vind niet dat je zoiets als hoofdaandeelhouder doet met een bericht op Instagram een uur voor een belangrijke wedstrijd. Het voelt als de doodsteek willen uitdelen."

Anderlecht
Marc Coucke

