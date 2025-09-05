Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

Door het vertrek van Kasper Dolberg naar Ajax, moet Anderlecht in de slotdagen van de transferperiode nog op zoek naar een nieuwe spits. In die zoektocht is het gaan aankloppen bij Marseille voor Neal Maupay.

Anderlecht zag afgelopen dinsdag Kasper Dolberg de deur van het Lotto Park achter zich dicht trekken. De Deen keerde terug naar de ploeg waar het voor hem allemaal echt begon: Ajax. Anderlecht ontving nog een tiental miljoen euro.

Door de blessure van Adriano Bertaccini, die zo'n acht weken aan de kant staat, blijft Luis Vazquez plots als enige aanvaller over bij de Brusselaars. En dus speurt Anderlecht nog naar extra personeel in de punt van de aanval.

In die zoektocht is het bij de Franse topclub Olympique Marseille gaan aankloppen. Paars-Wit zou lonken naar Neal Maupay. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Maupay speelde in het verleden ook in de Premier League bij Brighton en Everton.

Maupay te duur voor RSCA

Maar Maupay zal naar alle waarschijnlijkheid niet naar de Jupiler Pro League komen. De Fransman verdient zo'n 300 duizend euro per maand bij Marseille en dat zou niet binnen het financiële plaatje van Anderlecht passen.

En dus moet Anderlecht verder zoeken als het nog een nieuwe aanvaller wil binnenhalen. Het heeft daarvoor nog tot maandagavond, dan sluit ook in ons land de transferperiode.