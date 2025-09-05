Croky Cup: Beerschot brengt verre verplaatsing naar Virton tot een goed einde

In de zesde ronde van de Croky Cup kwam Beerschot een eerste keer in actie. Ze moesten de verre verplaatsing naar Virton tot een goed einde brengen. En dat deden ze dankzij een krappe 0-1 zege.

Geen gemakkelijke verplaatsing voor tweedeklasser Beerschot. Hun eerste opdracht in de Croky Cup werd afgewerkt op het veld van Virton, zo'n 230 kilometer verwijderd van het eigen Olympisch Stadion.

De ploeg uit de eerste amateurafdeling hoopte een ministunt te verwezenlijken door de degradant uit de Jupiler Pro League van het afgelopen seizoen meteen uit het bekertoernooi te kegelen.

Beerschot wist al vroeg in de partij de score te openen. Oscar Vargas maakte het enige doelpunt voor de rust. Een uitstekende start voor de troepen van Mo Messoudi.

Opnieuw de nul gehouden

Virton probeerde de achterstand nog weg te werken in de tweede helft. Maar hun aanvalsgolven werden afgestopt door de defensie van Beerschot. En zo won de tweedeklasser uiteindelijk met het kleinste verschil, genoeg voor een plaats in de volgende ronde.

Het is nog even wachten op de volgende tegenstander van Beerschot. In de competitie kijken de Antwerpenaren volgende week zaterdag de RSCA Futures in de ogen. Is Beerschot na twee zeges met het kleinste verschil helemaal vertrokken?