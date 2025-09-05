D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

D-day op Anderlecht vandaag. Bij paars-wit wordt beslist over de toekomst. Wat gaat er nu finaal gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie gaat hem opvolgen als voorzitter bij RSC Anderlecht? Knopen worden doorgehakt vanaf elf uur.

Enkele dagen geleden schreven we nog dat er nog géén zekerheid was dat Wouter Vandenhaute ook effectief zal worden afgezet als voorzitter van RSC Anderlecht.

Steun voor Vandenhaute?

Met onder meer Tomas Van Den Spiegel en Patrick Lefevere zitten er in de Raad van Bestuur van Anderlecht ook enkele mensen die Vandenhaute genegen zijn. Toch zou er unaniem ingestemd worden met het ontslag.

In de Raad van Bestuur zitten Wouter Vandenhaute, Marc Coucke, Joris Ide, Ben Jansen, Etienne Davignon, Luc Deleu, Tomas Van Den Spiegel, Patrick Lefevere en Philippe Close. Vandenhaute zelf zal niet aanwezig zijn bij de stemming.

Wie wordt de opvolger van Vandenhaute?

De Raad van Bestuur komt om 11u samen. Dan wordt mogelijk ook een opvolger voor Vandenhaute aangesteld, minstens voorlopig. Marc Coucke wordt daarbij genoemd, al kan het ook Etienne Davignon worden.

Op langere termijn wordt gedacht aan Michael Verschueren. En dan is er nog de kwestie van de aandelen: welke rol gaat Vandenhaute nog spelen op dat gebied? Dat zal nog moeten blijken de komende uren of daarna.