Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

Joel Ordoñez is nog steeds een speler van Club Brugge. Al is Olympique Marseille niét van plan om de Ecuadoriaan van het verlanglijstje te schrappen.

Het transferdossier met Joel Ordoñez domineerde de voorbije weken - en zeker na de transfer van Ardon Jashari naar AC Milan - de zomermercato. Uiteindelijk liet Club Brugge de verdediger niet vertrekken.

Olympique Marseille trok héél hard aan de mouw van de 21-jarige verdediger. De Zuid-Fransen deden ook meerdere biedingen, maar blauw-zwart bleef het been stijf houden.

Waarom bleef Club Brugge weigeren?

De grootorde van die biedingen? Naargelang de bron ruim dertig miljoen euro. Club Brugge viel vooral over de betaalmodaliteiten en het feit dat l'OM op financieel vlak niet in het meest stabiele vaarwater vertoeft.

De Franse media weten dat Marseille echter niet van plan is om Ordoñez van de verlanglijst te schrappen. L'OM wil op korte termijn opnieuw aansluiten bij de Franse top en ziet in de Ecuadoriaan een sleutelpion voor de toekomst.

Transfer tijdens wintermercato

De Fransen willen zo snel mogelijk opnieuw rond de tafel met Club Brugge. Resulteert dat in een transfer na de jaarwissel? In dat geval zal Marseille met een duidelijk financieel plan op de proppen moeten komen.