Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

Transfer Deadline Day komt op maandag 8 september in ons land, maar in het buitenland is de deadline in de toplanden alvast voorbij. En dus zijn ook al een aantal van de grootste uitgaande deals inmiddels achter de rug.

De grootste deal van de 'internationale' Transfer Deadline Day was misschien wel de transfer van Senne Lammens van Royal Antwerp FC naar Manchester United.

Senne Lammens voor 20 miljoen euro van Antwerp naar Manchester United

Die deal sleepte al een paar weken aan en pas op de laatste dag van de mercato kwam er een overeenkomst voor iets meer dan twintig miljoen euro. Een stevige deal dus, al leverde het ook wat kritiek op.

"20 miljoen is peanuts in Engeland, hé. In Engeland is het een andere competitie, het is een andere sport voor doelmannen. We zullen moeten zien hoe hij zich aanpast aan die oorlogen in het strafschopgebied", aldus Vanhaezebrouck bij Sporza.

Het beleid van Manchester United is voor Vanhaezebrouck verkeerd

"Hij heeft natuurlijk kwaliteiten, maar we gaan het moeten zien. Ik snap het niet als Manchester United zijnde om tot Transfer Deadline Day te wachten om hem te halen. Als je van hem overtuigd bent, dan haal je hem toch vroeger?"

Volgens Vanhaezebrouck kan je hem dan op training testen en eventueel nog bijsturen. Dat is nu moeilijker, aangezien het seizoen al volop bezig is. "Wat voor een beleid is dat bij Manchester United?"