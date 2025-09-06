🎥 📷 Celine Van Ouytsel vindt liefde bij collega-Antwerpsupporter: DIW komt met passend antwoord

Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het ook helemaal zeker. We schrijven het soms over transfers, maar nu ook over een relatie. Die tussen Metejoor en Celine Van Ouytsel. Beiden zijn fan van Royal Antwerp FC.

We kennen Celine Van Ouytsel als gewezen Miss België, maar ook als voetbalfanate. Ze is supporter van de Rode Duivels, maar ook een graag geziene gast bij Royal Antwerp FC.

Of het daar is dat ze Metejoor leerde kennen? Dat weten we niet met zekerheid, maar het helpt natuurlijk wel als je gedeelde interesses hebt.

Celine Van Ouytsel is ondertussen 28 jaar en was al vaak te zien in de buurt van het voetbal. Metejoor van zijn kant is zes jaar ouder en ook vaak te vinden op en rond het voetbal.

Relatie met Royal Antwerp FC als centraal punt?

Een maand geleden was er al een flink gerucht dat beiden een koppel zouden vormen, ondertussen heeft Van Ouytsel op Instagram een post geplaatst waar het verliefde koppeltje samen te zien is.

Ook de mannen van De Ideale Wereld zijn ondertussen aan de slag gegaan met de zaak. Zij maakten een sketch met een paar gelukkige getrouwde mannen, die misschien toch niet zo gelukkig zijn? De hilariteit kan u hieronder zien: