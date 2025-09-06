🎥 Karetsas en Tzolis schitteren: JPL-toppers leiden Griekenland naar de overwinning tegen Wit-Rusland

Ze stonden beide op het scorebord in een ruime zege. Konstantínos Karetsas en Christos Tzolis hebben de fans van Griekenland verwent met een uitstekende prestatie tegen Wit-Rusland.

Konstantínos Karetsas blijft indruk maken. De 17-jarige middenvelder van Racing Genk opende de score voor Griekenland tegen Wit-Rusland in de 3e minuut van de kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026.

En de jonge Griek stopte daar niet. Vijftien minuten later vond hij Pavlidis voor de 2-0. Een perfecte start voor Karetsas, die de tribunes liet trillen en een heel land doet dromen van deelname aan het WK van komende zomer.

Karetsas kon ook voor Rode Duivels kiezen, maar besloot uiteindelijk om het shirt van Griekenland aan te trekken. Pogingen van Vincent Mannaert om hem te overtuigen voor België te spelen, slaagden niet in hun opzet.

Ook Christos Tzolis wist nog te scoren in de wedstrijd. Hij maakte de vijfde Griekse goal in een waar doelpuntenfestival. Griekenland liet Wit-Rusland alle hoeken van het veld zien en won uiteindelijk met 5-1.

Griekenland staat na één wedstrijd bovenaan het klassement in zijn kwalificatiepoule. Maandag nemen ze het in eigen huis op tegen Denemarken, dat niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel tegen Schotland.