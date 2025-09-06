Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek
Foto: © photonews

Het is ondertussen vier dagen geleden dat de transfer van Kasper Dolberg afgerond werd. Anderlecht zag zijn spits vertrekken naar Ajax, maar eerst kon de Deen zich uitleven in interlandvoetbal.

Het is voor Dolberg te hopen dat zijn transfer alles brengt wat hij er zelf van verwacht. Het voetbal in clubverband zal hem hoogtepunten moeten bezorgen, want de interland van vrijdagavond bracht hem weinig plezier. Brian Riemer zette Dolberg nochtans aan de aftrap in de WK-kwalificatiematch van Denemarken thuis tegen Schotland.

Het is bekend dat de Schotse verdedigers geen doetjes zijn. De afgang van Rangers en Celtic in het Europese voetbal zal de drang naar strijders op het terrein in Schotland ook alleen maar hebben aangewakkerd. De cijfers zijn duidelijk: Denemarken kreeg amper een paar schoten tussen de palen en Dolberg raakte nauwelijks een bal. 

Kasper Dolberg stelt teleur in interland

Dit lijkt niet het type wedstrijd voor Dolberg, ondanks dat hij werd uitgespeeld in een tweespitsensysteem. Na een uur had Riemer genoeg gezien en haalde hij de spits naar de kant. Het Deense voetbalmagazine Tipsbladet was dan ook kritisch en noemde Dolberg onzichtbaar. "Teleurstellend en ondermaats", was de beschrijving van zijn prestatie.

"De betonnen Schotse verdediging hield de Ajax-spits in bedwang. Als hij dan al eens aan de bal kwam, nam hij geen goede beslissingen. Hij had nauwelijks een kans", werd er ook nog aan toegevoegd. Dolberg zal zich de eerste wedstrijd na de bekendmaking van zijn transfer wel anders hebben voorgesteld. Maandag krijgt hij een herkansing in Griekenland.

Volgend weekend mogelijk in actie in Johan Cruijff ArenA

De Denen geraakten niet verder dan een 0-0 tegen Schotland: daar stonden ze dan met hun 16 doelpogingen en 74% balbezit. Mogelijk komt Dolberg op zaterdag 13 september voor het eerst weer in actie bij zijn nieuwe club. Dan ontvangt Ajax PEC in de Eredivisie.

