'Nicky Hayen speelt cruciale pion met verleden bij Antwerp en Gent kwijt aan Dender'

Nicky Hayen zou wel eens een van zijn belangrijkste pionnen uit de staff kwijt kunnen raken. Hayk Milkon lijkt namelijk op weg om de nieuwe hoofdtrainer te gaan worden bij Dender

Hayk Milkon is volgens Transfermarkt sinds 2012 actief als trainer en deed in die hoedanigheid ervaring op bij de jeugd van onder meer Beerschot, KV Mechelen, KAA Gent en Club Brugge.

Veel ervaring bij verschillende ploegen

Milkon was scout voor de U18 van de Belgische nationale ploeg en deed ook al wat ervaring op bij Turnhout en als interim-trainer bij Zaventem. Bij Club Brugge maakte hij de voorbije jaren indruk.



Hij was coach bij Club NXT en bij de U18, was even ontwikkelingscoach en sinds januari 2024 ook de assistent van Nicky Hayen. Aan dat avontuur lijkt nu een einde te komen.

Kans op het hoogste niveau voor Milkon bij Dender

De nog steeds maar 32-jarige Belg die geboren is in het Libanese Beiroet zou namelijk de overstap kunnen gaan maken naar Dender. Daar waren ze op zoek naar een nieuwe hoofdcoach en na een aantal andere pistes te hebben afgevinkt lijkt het nu Milkon te gaan worden als T1.

Afgelopen zomer werd Milkon ook al eens gepolst door Beerschot om er Dirk Kuyt op te volgen, maar bij De Mannekes kozen ze uiteindelijk voor Mo Messoudi.