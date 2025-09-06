Transferdomper voor STVV: Truienaars grijpen naast CPL-aanvaller

STVV zag Bertaccini naar Anderlecht vertrekken en mikte op Thierry Ambrose. Maar de spits blijft bij Kortrijk, waardoor de Truienaars naast hun target grijpen.

STVV zag met Adriano Bertaccini zijn beste spits vertrekken, hij koos voor een avontuur bij Anderlecht. Even leek het er ook op dat Andres Ferrari zou vertrekken.

De aanvaller stond in de belangstelling bij Slavia Praag en er werd gesproken over een bedrag van meer dan 4 miljoen euro. Uiteindelijk lijkt het er op dat die deal er toch niet komt.

STVV grijpt naast Ambrose

De Truienaars zijn dan wel de transfermarkt opgegaan om te kijken naar een extra aanvaller. Sacha Tavolieri meldde dat ze hun pijlen hadden gericht op Thierry Ambrose, van KV Kortrijk.

De 28-jarige centrumspits degradeerde met de Kerels mee naar 1B. Geen enkele voetballer zal dat leuk vinden, maar Ambrose voelt zich goed bij KV Kortrijk. In de eerste vier competitiewedstrijden scoorde hij vijf doelpunten en gaf hij twee assists.

Op de sociale media van de club maakte hij nu iets heel duidelijk. "Ik blijf", klonk het simpel. Hij zal zich dit seizoen dus verder inspannen voor Kortrijk, terwijl STVV ernaast grijpt.