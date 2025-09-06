Voormalige verdediger van SK Beveren speelt nu in derde amateur: "Dacht dat er nog een jaartje in 1B in zat"

Na een uitstekend seizoen in de defensie van SK Beveren hoopte Dries Wuytens op een nieuw avontuur in de Challenger Pro League. Helaas kwam die aanbieding er niet, waardoor hij nu bij VV Achel speelt in de derde amateurafdeling.

Vorig seizoen geraakte SK Beveren pas na de jaarwisseling helemaal onder stoom. Eén van de sterkhouders achterin was Dries Wuytens, een ervaren verdediger die al sinds 2020 bij de Oost-Vlamingen actief was.

Hoewel het seizoen succesvol verliep, zag Wuytens zijn contract toch niet verlengd worden. Daar blikt hij op terug in Het Nieuwsblad. "Ik speelde bij Beveren bijna alles. In het voorjaar hoorde ik dan dat mijn contract niet zou verlengd worden."

Geen nieuw CPL-avontuur

En dus hoopte de 34-jarige Wuytens ergens anders in de Challenger Pro League onderdak te vinden: "Maar door mijn leeftijd en de besparingen die veel clubs doorvoeren, bleek dat uiteindelijk toch niet haalbaar.”

Geen nieuw profavontuur dus voor Wuytens. Hij speelt op dit moment bij VV Achel in de derde amateurafdeling. Daarmee speelde hij afgelopen weekend 1-1 gelijk op het veld van KFC Sint-Lenaarts.

Zijn voormalige werkgever SK Beveren doet het uitstekend in de Challenger Pro League. Na vier wedstrijden hebben ze nog steeds het maximum van de punten na zeges tegen Lierse, Jong Genk, RWDM en Jong Gent.