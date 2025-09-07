'Beerschot pakt uit met komst van 74-voudig international die Rode Duivels bijna uitschakelde op WK'

Foto: © photonews

Beerschot staat op het punt zich te versterken met de ervaren Japanner Genki Haraguchi (34). De middenvelder met 74 caps moet de Kielse Ratten helpen in hun promotiestrijd.

Beerschot degradeerde afgelopen seizoen, na één jaar op het hoogste niveau, weer naar de Challenger Pro League. De club wil nu opnieuw indruk maken in 1B om te kunnen stijgen. In de Beker verloopt het in ieder geval goed, voorlopig.

In de laatste uren of dagen van de zomermercato zullen de Kielse Ratten zich nog gaan versterken. Een 34-jarige middenvelder staat op het punt te tekenen.

Beerschot versterkt zich met 34-jarige middenvelder uit Japan

Het Nieuwsblad meldt namelijk dat de club dicht bij een akkoord met Genki Haraguchi staat. De Japanner (misschien niet toevallig, aangezien de club door Japanners kan overgenomen worden) zal dus eerstdaags tekenen.

Haraguchi kondigde zijn afscheid al aan bij Urawa Red Diamonds, waar hij ook sprak over het feit dat hij terugkeert naar Europa om nadien trainer te kunnen worden. Tussen 2014 en 2024 was hij bij heel wat Duitse clubs actief.

De Japanner heeft ook 74 caps op zijn naam staan. Zijn naam kan zeker en vast een belletje doen rinkelen: hij scoorde tegen de Rode Duivels op het WK 2018 in de achtste finale. Onze nationale ploeg won toen met 3-2 na eerst 0-2 achter te komen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

