Nieuwe stunt van echte traditieclub als het aankomt op de Croky Cup: "En nu Anderlecht, Gent of Club Brugge"

De 1/32e finales van de Croky Cup zitten erop. Maandagavond gaan de zestien ploegen die zich wisten te plaatsen de trommels in tegen de teams uit de Jupiler Pro League. Met daarbij toch ook wel een paar verrassende namen.

Een aantal teams speelden onderlinge wedstrijden tussen amateurclubs, waardoor we al zeker een aantal teams uit de amateurreeksen in de 1/16e finales van de Croky Cup te zien zouden gaan krijgen.

Maar er waren ook een aantal verrassingen, want Francs Borains, Lokeren en Lommel werden uitgeschakeld. Die laatste verloren op zondagnamiddag met het kleinste verschil bij Knokke.

Kapitein Ruben Vanraefelghem was de held van de namiddag. Hij scoorde vanop de stip na een fout op  Lars Cooman twintig minuten voor tijd. 

En nu Gent, Anderlecht of Club Brugge?

De Knokse held Ruben Vanraefelghem was in Gazet van Antwerpen dan ook zeer tevreden: “Ik deed gewoon mijn job: ik mocht de elfmeter trappen en schoot hem binnen. Het was verdiende, want we waren de betere ploeg."

En zo maakt Knokke er opnieuw wat van in de Croky Cup. Wat gaat dat bij de loting opleveren? "De beker is alles voor Knokke. Voor ons is dat de start van het seizoen en een echte traditie. Nu liefst tegen een ploeg die we nog niet kregen. Geef mij maar AA Gent, Club Brugge of Anderlecht nu.”

