Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

Kevin De Bruyne heeft in de marge van de interland tegen Kazachstan ook uitspraken gedaan over de verhuis van Manchester naar Napels. Hij moest over bepaalde dingen toch wel de puntjes op de i zetten.

Op de persconferentie in aanloop naar België - Kazachstan kreeg De Bruyne de vraag of hij en zijn gezin op familiaal vlak al aangepast zijn aan de nieuwe omgeving. Er werd ook gewezen op een verhaal rond het 9-jarig zoontje van KDB dat onlangs in de actualiteit kwam. Mason Milian zou aan de slag gaan in de Posillipo Academy.

Zo'n vaart loopt het voorlopig niet. "Geloof niet wat in de pers staat. Alles wat we doen, komt in de pers", grijnst De Bruyne. "Uiteindelijk waren dat privésessies, met een privétrainer. We hebben gewoon dat veldje gebruikt. We zijn nog bezig om alles in orde te krijgen." Het is dus niet zo dat Mason Milian op één of andere manier al aan Napoli verbonden is.



De Bruyne verwachtte zich aan terugkeer naar City

In elk geval betekent de transfer van Kevin De Bruyne wel een hele verandering voor hem en zijn naasten. Al keert hij in de Champions League snel genoeg terug naar Man City: Napoli moet in het Etihad gaan spelen. "Ik heb vorig seizoen met mensen van de club gebabbeld. Ik zei toen ook: "Als ik in Europa blijf en Champions League speel, zal ik sowieso wel eens terugkomen". Die kans zat er dik in."

Het officiële X-account van Manchester City deed vlak na de loting voor het kampioenenbal al uitschijnen dat de terugkeer van De Bruyne een emotionele avond belooft te worden. "Ik vind het op een bepaalde manier wel leuk. Het gaat raar zijn om aan de andere kant te zitten. City is mijn club, dat gaat nooit veranderen", verkondigt De Bruyne.

City - Napoli affiche om aan te kruisen

Wat gaan ze bij Napoli denken als ze dat horen? Ze weten natuurlijk wel dat De Bruyne een hele geschiedenis met Man City heeft, maar dat is nog iets anders dan een speler over een tegenstander horen zeggen dat het 'zijn club' is. In elk geval is het een affiche om aan te kruisen: City - Napoli wordt op 18 september gespeeld.