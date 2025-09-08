De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

Anderlecht staat vandaag voor een race tegen de klok om op de allerlaatste dag van de transfermarkt nog een aanvaller binnen te halen. De nood aan extra stootkracht in de spits is duidelijk, maar de financiële ruimte is bijzonder beperkt. De kans is bestaande dat er geen nieuwe spits komt.

Na de miljoenenuitgaven van deze zomer is een grote transfer uitgesloten. De clubleiding, met Tim Borguet en Olivier Renard aan het roer van de mercato, houdt vast aan een strikt budgettair kader. In totaal werd al 16 miljoen uitgegeven aan acht zomeraanwervingen, terwijl er 12 miljoen binnenkwam dankzij de uitgaande transfers van Louis Patris en Kasper Dolberg. Voor een nieuwe spits is dus enkel een creatieve oplossing mogelijk.

Een dossier zoals dat van de Japanse spits Kento Shiogai (NEC Nijmegen) werd daardoor meteen afgevoerd. De vraagprijs lag te hoog en een investering van rond de vijf miljoen euro is onhaalbaar. Anderlecht richt de blik daarom op een goedkope opportuniteit of een huurling die elders op overschot is.

Belangrijk daarbij is dat de nieuwe man echt een meerwaarde moet betekenen voor de selectie van Besnik Hasi. De Brusselaars spelen dit seizoen enkel competitie en beker, waardoor de sportieve nood aan extra breedte beperkt is. Toch wil men absoluut vermijden dat het elftal zonder betrouwbare spits komt te zitten.

Vertrekkers? Twijfelachtig

Tegelijk probeert Anderlecht ook nog altijd enkele spelers kwijt te raken. Namen als Foket, Ashimeru, Rits en Flips circuleren al weken in de coulissen. Stroeykens en Verschaeren hebben nog een contract tot 2026, maar de kans dat zij vandaag nog vertrekken, lijkt klein.

Daarbij kan paars-wit profiteren van buitenlandse markten die nog iets langer open blijven, zoals in Zwitserland, Saudi-Arabië, Griekenland en Turkije. Maar de prioriteit ligt duidelijk in Brussel: de komende uren wordt alles op alles gezet om toch nog een spits te strikken, al is het waarschijnlijk via een huurdeal.