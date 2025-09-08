'Galatasaray wil Christos Tzolis losweken bij Club Brugge'

Club Brugge kende een woelige zomermercato met onder meer het vertrek van Jashari. Nu toont Galatasaray interesse in Christos Tzolis, maar blauw-zwart lijkt niet van plan te verkopen.

De transferzomer van Club Brugge was al veel drukker dan verwacht. Dat komt vooral door het dossier rond Ardon Jashari, die zijn transfer forceerde naar AC Milan.

Maar verder was er ook nog Joel Ordonez, die op zijn beurt ook enorm graag weg wou. Alleen hield Club wel stand deze keer, Ordonez speelt nog steeds bij blauw-zwart en mag niet weg.

De Bruggelingen zijn niet van plan om nog sterkhouders te laten vertrekken, dat hoeft ook niet met de financiële situatie waarin de club zich bevindt. Alleen zal interesse er wel altijd blijven.

Galatasaray wil Christos Tzolis

Niet geschoten is altijd mis, denken heel wat clubs. Galatasaray is er een voorbeeld van. Vanuit Turkije klinkt het de dat de regerende Turkse kampioen zijn pijlen heeft gericht op de Griekse flankaanvaller.

Het medium SporX meldt zelfs dat Galatasaray bereid is 20 tot 25 miljoen euro te betalen voor de transfer van Tzolis. Feit is dat blauw-zwart eerder al nee zei tegen aanbiedingen die hoger lagen. Veel moet de Turkse club dus niet hopen.