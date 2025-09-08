Geen nieuwe spits, wel een extra verdediger voor Anderlecht: eentje die eerder al op de radar stond

Anderlecht is nog niet klaar op de transfermarkt. Waar de meeste fans hoopten dat er een extra spits zou komen, lijkt dat momenteel niet meer te gebeuren. Wel is er een extra verdediger op komst.

Paars-wit wil zich in de laatste uren van de mercato versterken in de verdediging en heeft daarvoor zijn zinnen gezet op Mihajlo Ilić. De 22-jarige centrale verdediger staat onder contract bij Bologna. Hij maakte vorig seizoen de overstap van Partizan, maar werd meteen weer uitgeleend aan de Servische topclub om ervaring te blijven opdoen.

Volgens Italiaanse bronnen hoopt Anderlecht nu snel tot een akkoord te komen. Met Ilić lijkt de club alvast vooruit te denken richting de wintermercato, wanneer Jan-Carlo Simić mogelijk vertrekt. Ilic stond eerder al op de radar van Anderlecht.

Geen nieuwe spits

Gisteren schreven we al dat een nieuwe spits er niet meer zou komen. Anderlecht had nochtans geïnformeerd naar Danylo Sikan van Trabzonspor, maar dat spoor liep dood.

De clubleiding heeft intussen vrede genomen met de huidige bezetting in de aanval. Behoudens een late verrassing wordt er dus geen extra aanvaller meer toegevoegd. Door de financiële beperkingen blijkt een echte versterking onmogelijk te halen.

Een extra verdediger lijkt daarentegen wél in de pijplijn te zitten. De defensie lag tijdens de competitiestart al onder vuur. Lucas Hey straalt weinig vertrouwen uit en Marco Kana is eigenlijk een middenvelder.