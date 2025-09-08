Hij is onvermoeibaar: 'Islam Slimani keert op 37-jarige leeftijd terug naar Europa'

Islam Slimani staat klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan... in Roemenië. De Algerijnse aanvaller zal tekenen bij CFR Cluj.

Islam Slimani heeft in zijn carrière bij veel professionele clubs gespeeld. Hij was onder andere actief bij Sporting CP, Leicester City, Newcastle United, Fenerbahçe, AS Monaco en Olympique Lyon, voordat hij zich in januari 2023 bij Anderlecht vestigde.

Na een periode van zes maanden bij de Mauves vertrok hij naar Brazilië voordat hij terugkeerde naar België: eerst naar KV Mechelen en vervolgens naar Westerlo. De Algerijnse aanvaller heeft in totaal 47 wedstrijden gespeeld bij Belgische clubs, met 14 doelpunten en 6 assists.

Hij kwam in januari 2025 op huurbasis naar België vanuit CR Beloizdad in Algerije. Nu, een week geleden, is de aanvaller teruggekeerd naar zijn geboorteland, waar hij zonder club zit.

Een nieuwe uitdaging in Europa voor Islam Slimani

Met 102 interlands (47 doelpunten) staat Islam Slimani op het punt om op 37-jarige leeftijd een nieuwe uitdaging aan te gaan. De spits zal naar alle waarschijnlijkheid tekenen bij CFR Cluj, volgens informatie van de Algerijnse journalist Nabil Djellit.

Dit is geen "klein" project voor Islam Slimani, die een historische club in Roemenië moet helpen. CFR Cluj staat momenteel op de 14e plaats na zeven speeldagen met een score van 6 punten uit 21. In Europa werd CFR Cluj uitgeschakeld in de play-offs van de Conference League door BK Häcken, dat Anderlecht uitschakelde in de Europa League.