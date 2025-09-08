OFFICIEEL: Antwerp heeft ook tweede middenvelder beet, op huurbasis deze keer

Antwerp heeft op de slotdag van de transfermercato zoals verwacht nog een tweede middenvelder aangetrokken. Mahamadou Diawara (20) komt tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Olympique Lyon. De club uit Deurne Noord bedong ook een aankoopoptie.

Diawara is een Franse middenvelder die zijn opleiding kreeg bij Paris Saint-Germain. In Lyon brak hij door tot de A-kern, maar voor extra speelminuten trekt hij nu naar de Bosuil.

Antwerp neemt het volledige loon van de jonge middenvelder over en betaalt ongeveer 250.000 euro voor de huurdeal. Bij een definitieve overname zou zo’n drie miljoen euro op tafel moeten komen.

De komst van Diawara moet de sportieve klap verzachten na het vertrek van Mahamadou Doumbia. De Malinese middenvelder werd eerder vandaag officieel voorgesteld bij het Saudische Al-Ittihad.

Samen met de uitgaande toptransfer van doelman Senne Lammens naar Manchester United heeft Antwerp deze zomer opnieuw miljoenen bijgeschreven op de clubrekening. Financieel is de balans dus positief.

Sportief blijft het echter afwachten hoe de kern zich staande houdt zonder Doumbia. Met Diawara krijgt Antwerp er alvast een jonge, frisse kracht bij die zich in de Jupiler Pro League wil tonen.