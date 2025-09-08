OFFICIEEL: Zulte Waregem gaat nog een verdediger halen: "De ideale versterking"

Zulte Waregem heeft zich op de slotdag van de mercato nog versterkt met Emran Soglo. De linksvoetige verdediger wordt gehuurd van SK Sturm Graz, met een aankoopoptie.

De 20-jarige Soglo heeft een bijzonder parcours achter de rug. Geboren in Parijs, trok hij al op jonge leeftijd naar Engeland waar hij de jeugdreeksen van Chelsea doorliep. Op zijn zestiende keerde hij terug naar Frankrijk.

Bij Olympique Marseille zette hij zijn volgende stappen en maakte hij op zijn achttiende zijn debuut in de Ligue 1. In totaal speelde hij negen wedstrijden voor Les Olympiens, alvorens begin 2025 de overstap te maken naar Sturm Graz.

Aankoopoptie

Bij de Oostenrijkse club kwam hij tien keer in actie, maar nu kiest hij dus voor een avontuur in de Jupiler Pro League. Essevee verzekerde zich van zijn diensten tot het einde van het seizoen, mét de mogelijkheid tot aankoop.

“Ik kijk ernaar uit om bij Essevee de volgende stap in mijn carrière te zetten”, zegt Soglo. “Ik weet dat deze club jonge spelers uitstekend begeleidt. Ik hoop hier verder te groeien en de ploeg zo goed mogelijk te helpen.”

De sportieve cel van Zulte Waregem is tevreden met de late deal. “We zochten nog een extra pion in de verdediging. Emran brengt gezonde agressiviteit in de duels en veel drive naar voren. Daarmee is hij de ideale versterking voor ons.”