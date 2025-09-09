🎥 De magie van de Beker: spelers van amateurclub gaan uit hun dak na loting

De grote winnaars van de loting voor de 16e finales van de Beker van België? Dat hangt af van het perspectief, maar Tubize-Braine is in ieder geval erg blij om de regerende landskampioen tegen te komen.

De 16e finales van de Croky Cup beloven enkele vrij onevenwichtige wedstrijden op papier: Club Brugge zal Eendracht Aalst thuis ontvangen, RSC Anderlecht zal naar Ninove gaan, Zulte Waregem zal Belisia Bilzen tegenkomen en RAAL speelt tegen KSK Heist.

Union Saint-Gilloise zal een club uit de Eerste nationale tegenkomen en hoeft niet ver te reizen: de Belgische kampioenen zullen naar Tubeke trekken. Royale Union Tubize-Braine zal nu USG ontvangen en het lijkt erop dat de spelers er blij mee zijn.

La réaction du vestiaire de la @RUTB_BE wanneer ze ontdekken dat ze tegen @UnionStGilloise zullen spelen in de 1/16e finale van de Belgische Beker. 😎🏆 #crokycup pic.twitter.com/yqNOQcmztm — D1 Média (@d1media_) 8 september 2025

Op de sociale media van de club heeft RUTB beelden verspreid van de loting, waarbij de spelers en staf samen aanwezig waren. Toen ze ontdekten wie hun tegenstander was, was er algemene euforie. Het Maurice Leburtonstadion zal dus een nieuw galamatch ontvangen.

Het wordt nu de uitdaging om er meer van te maken dan alleen een galamatch, en om zo lang mogelijk stand te houden tegen de aanvallende kracht van Union Saint-Gilloise. Vorig seizoen op dezelfde locatie, tegen Anderlecht, waren ze kansloos (0-4).

In Eerste nationale is Tubize-Braine het seizoen begonnen met 4 punten uit 2 wedstrijden. Dit na een gelijkspel thuis tegen Stockay en een overwinning bij Crossing Schaarbeek.