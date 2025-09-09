Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

Anderlecht staat voor een transferstrijd rond Jan-Carlo Simic. Lazio wil hem in januari binnenhalen, maar Al-Ittihad probeert de Italiaanse club nu te snel af te zijn.

Het is al druk geweest bij Anderlecht deze zomer, al werd nog niet voor iedereen een oplossing gevonden. Jan-Carlo Simic moet niet weg, maar toch lijkt de kans groot dat hij vertrekt.

Alleen leek het er eerst op dat dit in de winter zou gebeuren. Lazio wil hem er namelijk graag bij. De Italiaanse club toont concrete interesse en zou al een bod hebben gedaan.

Maar door een transferverbod zouden zij hem pas in januari kunnen inlijven. De Italianen willen de deal wel graag zo snel mogelijk afronden. Maar nu wil een andere ploeg hen plots een hak zetten.

Al-Ittihad wil na Doumbia nu ook Simic

Dan gaat het om Al-Ittihad, de ploeg die Mahamadou Doumbia al wegplukte bij Antwerp deze zomer. Volgens Fabrizio Romano staat Simic hoog op het lijstje bij de Saudi's.

Al-Ittihad wil Lazio duidelijk aftroeven en is nu aan het onderhandelen met Anderlecht over een mogelijk deal. Omdat Simic nog een contract heeft tot 2029 staat paars-wit sterk in zijn schoenen. De Brusselaars zouden op een bedrag van 12 miljoen euro mikken. Belangrijk detail: AC Milan heeft nog recht op 20% bij een doorverkoop.