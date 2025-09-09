Olivier Renard krijgt de volle laag: "Wat heeft hij binnengehaald?"

De transfermarkt zit op slot en bij Anderlecht heerst vooral ontgoocheling. Sportief directeur Olivier Renard haalde op de valreep nog een verdediger binnen, maar de fans laten hun ongenoegen luid horen. Het uitblijven van een nieuwe spits wordt hem zwaar aangerekend.

Lang leek er zelfs geen extra verdediger te komen, maar op deadline day lukte het Renard toch om Mihajlo Ilic te huren van Bologna, mét aankoopoptie. De 22-jarige Serviër moet de verdediging versterken, al zien de supporters daar maar een doekje voor het bloeden in.

Want aanvallend blijft Anderlecht erg dunnetjes bezet. Met het vertrek van Kasper Dolberg naar Ajax verloor paars-wit zijn enige ervaren spits. Renard slaagde er niet in om een vervanger te strikken en moet het nu doen met Luis Vázquez en youngster Mihajlo Cvetkovic.

Geen spits wordt zwaar aangerekend

De supporters vinden dat onbegrijpelijk. Volgens hen had Anderlecht absoluut een extra centrumspits nodig om het seizoen door te komen. Zeker nu de club geen Europees voetbal heeft en dus volledig op de competitie en beker mikt.

Een ander pijnpunt: de kern telt intussen maar liefst 35 spelers. Overbodige namen als Alexis Flips, Mats Rits en Majeed Ashimeru bleven gewoon zitten. Daardoor heeft Renard weinig budget kunnen vrijmaken, wat een echte toptransfer onmogelijk maakte.

Het resultaat is dat Anderlecht na een rumoerige zomer met meer vragen dan antwoorden achterblijft. “Geen spits, een overvolle kern en geen Europa: dit is geen beleid", klinkt het scherp bij de fans. Renard staat na deze mercato dan ook zwaar onder druk.

Ik snap wel dat Olivier Renard nu nog een ervaren centrale verdediger moet zoeken. Sinds Vertonghen aankondigde om te stoppen en vandaag zitten amper 5,5 maanden. #anderlecht @rscanderlecht — sven1908 (@sven1908) September 8, 2025

Dus Olivier Renard geeft 18 miljoen uit en speelt met een bankzitter van KVK centraal in de verdediging en Vazquez in de spits. Snelle rechterflank, oei ook niet. Er is nog werk @CouckeMarc #Anderlecht — Reem (@Reemhaar) September 5, 2025

Niet Hasi maar Olivier Renard en Wouter Vandenhaute buiten. Welke materiaal heeft Renard binnengehaald? We zijn trouw gebleven aan onze club, maar het wordt tijd dat het bestuur eens iets laat zien. Ze zijn onze mooie club aan het plunderen. 😡 — JM007 #Peace (@Johm_Mlachens) September 1, 2025